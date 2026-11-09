Détournement de 1 milliard au CPA : 10 ans requis contre un ex-agent et ses complices

Dix années de prison ferme : telle est la peine requise par le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Sidi M’hamed à l’encontre de quatre prévenus. Tous sont soupçonnés d’avoir vidé, méthodiquement, les comptes de clients d’une agence bancaire algéroise. Au coeur de l’affaire figure un ancien chargé de clientèle du Crédit populaire d’Algérie (CPA), en poste à l’agence Riadh El-Feth. Le montant du détournement de fonds publics atteint 1,1 milliard de centimes, rapporte le média Ennahar.

Un détournement de 1,1 milliard de centimes révélé au tribunal de Sidi M’hamed

Les faits remontent au 21 mai. C’est à cette date que les services concernés situent le préjudice subi par le CPA, chiffré à un milliard et cent millions de centimes. Quatre personnes ont été identifiées comme membres de ce que l’accusation qualifie de bande organisée.

Deux d’entre elles seulement se trouvaient dans le box. Placées sous mandat de dépôt, elles ont répondu aux questions de la juge. Les deux autres mis en cause, eux, échappent toujours aux autorités. Le ministère public a d’ailleurs demandé le maintien des mandats d’arrêt lancés contre ces fugitifs.

Signatures imitées et chèques postaux : le mécanisme de la fraude bancaire

Selon la même source, le stratagème reposait entièrement sur la position du principal accusé au sein de l’agence. Chargé du suivi des clients, cet employé disposait d’un accès direct aux dossiers. Il procédait à des retraits en recourant à un chèque postal de réserve, après avoir falsifié la signature des titulaires légitimes.

L’opération s’est répétée jusqu’à atteindre la somme évoquée à l’audience. Pour brouiller les pistes, les sommes retirées étaient ensuite transférées vers le compte d’un étudiant, présentées comme de simples liquidités en circulation. Le partage du butin intervenait dans un second temps, entre les membres du groupe. Un autre étudiant universitaire figure parmi les complices présumés.

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Faux en écritures bancaires et abus de fonction au menu des poursuites

La qualification retenue est lourde. Les prévenus devront répondre de faux et usage de faux dans des documents bancaires et commerciaux, mais également d’abus dans l’exercice de leurs fonctions. S’y ajoute le chef principal, celui de dissipation de deniers publics.

Ce type de montage interne n’a rien d’inédit devant les juridictions algéroises. Le tribunal de Chéraga avait ainsi examiné le cas d’une agente d’entretien impliquée dans la disparition de 1800 téléphones au sein d’une société d’importation, pour un préjudice estimé à cinq milliards de centimes. La proximité avec les lieux et les procédures reste, dans bien des dossiers, le principal levier des auteurs.

Le verdict attendu le 16 novembre

Après le réquisitoire et les plaidoiries de la défense, la magistrate a mis l’affaire en délibéré. La décision sera rendue publique le 16 novembre courant. Les deux accusés présents resteront détenus jusqu’à cette échéance.

La question des fugitifs pèsera également sur l’issue du dossier. Les sommes transitées par le compte de l’étudiant devront, elles aussi, faire l’objet d’un examen attentif, les autorités cherchant systématiquement à récupérer les fonds publics dissipés. Ce détournement au CPA illustre la vulnérabilité persistante des circuits bancaires face aux complicités internes.

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