Déterminé, un élève de Tiaret ayant eu 6/20 l’année passée décroche 17.48 de moyenne au BAC 2023

La vie est faite de hauts et de bas, et cela est particulièrement vrai pour les étudiants qui se préparent à passer le baccalauréat. Pour l’élève Laaredj Mohamed Amine, un jeune homme de la wilaya de Tiarat, cette réalité est devenue évidente lorsqu’il a échoué à l’examen du baccalauréat en 2022 avec une moyenne de 06,80. Cependant, au lieu de se décourager, Mohamed a puisé dans sa détermination pour se relever et atteindre son objectif.

Persévérant, cette année 2023, Mohammed s’est présenté à nouveau au baccalauréat avec une détermination renouvelée. Grâce à ses efforts et à sa persévérance, il a réussi haut la main l’examen avec une moyenne de 17,48. Ce succès était non seulement un témoignage de son travail acharné, mais aussi de sa volonté de ne pas abandonner malgré les obstacles rencontrés.

Par ailleurs, le taux de réussite à l’examen du Baccalauréat pour cette session juin 2023 au niveau national a atteint 50,63%, a annoncé lundi à Alger le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belaabed. Notant donc un recul de plus de 8% par rapport au BAC de l’année précédente.

A LIRE AUSSI : Résultats BAC 2023 : taux de réussite en net recul et moyenne d’admission à 10/20

Lors d’une conférence de presse animée au siège du ministère de l(Education Nationale, Belaabed a fait savoir que « la moyenne d’admission a été fixée cette année à 10/20 », jugeant le taux de réussite national « bon et très raisonnable ».

Les taux de réussite selon les filières au BAC 2023

Mathématiques : 79,22%

Lettres et philosophie : 33,50%

Langues étrangères : 53,40%

Gestion et économie : 34,39%

Sciences expérimentales : 60,85%

Génie mécanique: 58,43%

Génie électrique : 60,20%

Génie civil: 61,67%

Génie des procédés : 57,82%.

Pour cette session du BAC 2023, le candidat ayant obtenu la meilleure moyenne d’admission à cet examen est Belkedache Mohamed de la wilaya de Relizane et sa moyenne est de 19.50/20. Alors que la seconde place de cet examen national revient à Deachi Oussama avec une moyenne de 19.32/20 de Sétif et la troisième place revient à Helal Imène Fatma Zohra avec une moyenne de 19.32/20 de Saida.

Enfin, le nombre des admis scolarisés avec mention est de 134.405, dont 1.415 avec mention excellent, 16.671 avec mention très bien, 40.391 avec mention bien et 75.928 avec mention assez bien.