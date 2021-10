Détérioration de l’autoroute Est-Ouest : le ministre s’explique

Lors d’une plénière au Conseil de la Nation, consacrée aux questions orales, le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri s’est exprimé sur plusieurs points, entre autre la détérioration de l’autoroute Est-Ouest.

La rencontre tenue jeudi 28 octobre, entre le ministre et les sénateurs a permis d’évoquer les raisons derrière l’usure de nombreux tronçons de l’autoroute Est-Ouest et d’exposer les solutions proposées à cet effet. Selon Kamel Nasri, la circulation dense et les charges excessives ayant dépassé la limite sont à l’origine de cette détérioration.

Le ministre dont les propos ont été rapportés par l’APS explique que l’autoroute qui a déjà connu plusieurs réparations par le passé, a été conçue pour accueillir 100.000 véhicules.

Cette charge maximale n’a été malheureusement pas respecté vu que plus de 200.000 véhicules y circulent actuellement . Ce qui nécessite, ajoute l’intervenant des travaux de réparation « urgente ».

Le ministre évoque les projets entamés par son département

Tout d’abord, la route reliant Lakhdaria à Bouira, « située dans une zone géotechnique très compliquée » est au cœur des préoccupations du ministère des travaux publics. Selon la même source, des patrouilles ont été mobilisées par L’Algérienne des autoroutes (ADA) afin d’apporter l’assistance nécessaire et réaménager les signalisations routières.

D’un autre côté, Kamel Nasri a abordé, lors de la plénière au Conseil de la Nation, d’autres projets relatifs à l’autoroute Est-Ouest. Il s’agit notamment de la réalisation de la pénétrante autoroutière Djen Djen (Jijel)-El Eulma (Sétif) qui a connu un retard dans la cadence des travaux.

En effet, la réalisation de ce projet dont la reprise a été confié à trois entrepreneurs notamment une société italienne, occupe une place importante dans le programme d’action du gouvernement.

Cette importante se traduit dans l’étendue de la pénétrante autoroutière Djen Djen qui passe par les wilayas de Jijel, Mila et Sétif, ce qui permet de désenclaver la région en la reliant aux zones avoisinantes.

Il convient de préciser enfin qu’une enveloppe financière de 3,15 millions de DA a été alloué dans le cadre de la création et le goudronnage des routes dans les wilayas sud notamment celle de Ouargla, rappelle le ministre.