Détenus d’opinion : Lancement d’une large campagne de solidarité

L’escalade de la répression contre les militants et les activités du Hirak en Algérie se poursuit, tandis que la liste des détenus s’allonge de plus en plus. Cette situation n’a pas laissé les internautes algériens indifférents, ces derniers ont lancé une initiative qui consiste à dédier une journée à la solidarité avec les détenus politiques et d’opinion en lançant un Hashtag sur les réseaux sociaux « #liberez_les_detenus_d_opinion ».

L’incarcération, le maintien en détention ou encore la condamnation de plusieurs activistes, militants et journalistes engagés dans le Hirak, ces derniers jours, ont provoqué une vague d’indignation au sein de la société civile et les internautes Algériens.

En effet, un appel a été diffusé massivement sur les réseaux sociaux pour organiser cette journée de solidarité nationale avec les prisonniers politiques algériens.

« Vendredi 04 juin 2021, nous serons des millions d’Algériennes et d’Algériens dans les quatre coins du monde, à être au rendez-vous toute la journée : Chacun sur Facebook et sur Twitter, Instagram ou ailleurs, nous serons solidaires des détenus d’opinions, ces oubliés de la campagne électorale et de l’Algérie Nouvelle », lit-on dans l’appel diffusé sur les réseaux sociaux.

Le hashtag « #liberez_les_detenus_d_opinion » a été rapidement et largement relayé par les internautes qui affirment que les autorités doivent libérer immédiatement et sans condition tous les militants et prisonniers détenus pour avoir exprimé pacifiquement leurs opinions.

« L’Algérie nouvelle » compte plus de 200 détenus d’opinion !

Les arrestations et les condamnations qui ont eu lieu ces derniers temps, notamment dans les rangs des militants du mouvement populaire ne cessent de prendre de l’ampleur.

En effet, depuis quelques semaines et l’approche des échéances législatives et locales, la répression s’est banalisée et élargie à tous les niveaux .

Des dizaines de jeunes sont incarcérés et condamnés pour leur opinion et leurs positions politiques et pour avoir manifesté pacifiquement.

Dans son dernier Bilan, le Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD), déplore un bilan sinistre et effrayant de 207 détenus qui croupissent en prison à cause de leurs opinions politiques.