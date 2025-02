Détention illégale, coups et humiliation : l’influenceuse Wahida Guerroudj de nouveau incarcérée

L’influenceuse algérienne Wahida Guerroudj a été mise en détention à la prison de Koléa, dans la wilaya de Tipaza, après des accusations graves à son encontre. L’affaire a pris une tournure médiatique importante après la diffusion d’une vidéo qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et a provoqué une vive réaction parmi les internautes et les autorités.

La vidéo en question, publiée il y a deux jours par Wahida Guerroudj, a suscité un véritable scandale. Dans cette séquence, l’influenceuse apparaît en train d’insulter, d’intimider et de maltraiter un jeune homme qu’elle aurait retenu contre son gré. L’attitude de l’influenceuse dans cette vidéo a choqué de nombreuses personnes, d’autant plus que la scène semblait se dérouler en public, mettant en lumière une violence verbale et physique qui a alimenté les débats.

Mise en détention de l’influenceuse Wahida Guerroudj

Suite à cette publication, l’affaire a rapidement pris de l’ampleur, et Wahida Guerroudj a été arrêtée sur la base de plusieurs accusations. Elle est désormais poursuivie pour détention illégale, humiliation, coups, injures et mauvais traitements. Ces accusations, si elles sont avérées, pourraient entraîner des conséquences juridiques lourdes pour l’influenceuse, notamment une peine de prison. Les autorités algériennes ont ainsi réagi fermement face à cet incident, mettant en avant la nécessité de lutter contre de telles pratiques qui déstabilisent la sécurité sociale et nuisent à la dignité humaine.

À LIRE AUSSI : Elle reste sous contrôle judiciaire : Wahida Guerroudj risque gros

Aujourd’hui, Wahida Guerroudj a comparu devant le procureur de la République au tribunal de Chéraga. Lors de l’audience, la jeune femme a été entendue dans le cadre de la procédure de comparution immédiate. Cependant, le tribunal a décidé de reporter son procès à une date ultérieure, laissant le mystère planer sur les raisons de ce report. Cette décision a alimenté encore davantage les spéculations autour de l’affaire.

Une affaire qui soulève des questions sur l’éthique des influenceurs

La mise en détention de Wahida Guerroudj soulève plusieurs questions sur l’influence des réseaux sociaux et sur les limites de la liberté d’expression sur ces plateformes. Alors qu’elle comptait des milliers d’abonnés, elle a désormais pris un tournant dramatique dans sa carrière de créatrice de contenu. Beaucoup s’interrogent sur l’éthique des comportements exhibés sur les réseaux sociaux et sur la nécessité de renforcer les régulations concernant les pratiques des influenceurs.

À LIRE AUSSI : Séquestration, vol et incitation à la débauche : deux influenceuses algérienne face à la justice

L’affaire de Wahida Guerroudj pourrait également ouvrir un débat plus large sur la protection des droits individuels à l’ère numérique, où les actes de violence verbale et psychologique peuvent être amplifiés par la portée des réseaux sociaux. Le verdict final dans cette affaire pourrait servir de précédent dans le traitement de tels comportements, et influencer la manière dont les autorités algériennes abordent les questions de justice et de sécurité en ligne.

En attendant la reprise de son procès, l’influenceuse se trouve au cœur d’une tourmente judiciaire qui pourrait bien marquer la fin de sa carrière sur les réseaux sociaux.

À LIRE AUSSI : Pour incitation au terrorisme : un 2ᵉ influenceur algérien derrière les barreaux en France