Détention de Saïd Boudour : son avocat parle de « marques de coups »

Le journaliste et lanceur d’alerte Saïd Boudour aurait été victime de « coups et de sévices » lors de sa détention depuis maintenant six jours à Oran.

Dans une déclaration publiée dans la soirée d’hier mercredi sur sa page Facebook, l’avocat de Saïd Boudour, Me Farid Khemisti, affirme avoir pu rendre visite au détenu, notant des « traces de coups et de sévices » qu’il aurait subi.

« J’ai enfin pu voir Saïd Boudour au central après maintes difficultés, ce fut une péripétie pour le voir au mépris de nos droits », a-t-il d’emblée affirmé. Avant d’ajouter que « Saïd Boudour après six jours de détention porte encore les marques de sévices et des coups reçus ».

Placé en garde à vue depuis le 23 avril

Les visites des détenus effectuées hier, selon le même avocat, se sont avérées très difficiles. Selon lui, « chaque avocat n’a pu voir qu’un seul des 17 détenus dans cette affaire ».

Il convient de rappeler que le journaliste Saïd Boudour avait été arrêté lors de la manifestation du vendredi 23 avril à Oran. Il avait été placé en garde à vue depuis le même jour. Le mardi 27 avril, le détenu avait été présenté devant le procureur près le tribunal de la Cité Djamel, a rapporté le comité national pour la libération des détenus CNLD.