Détention de matériel de guerre, intelligence avec Israël : graves révélations sur le MAK

Le procès de 24 membres du MAK (mouvement séparatiste dirigé par Ferhat Mehenni) a débuté ce mardi 16 janvier au tribunal criminel de première instance de Dar El-Beida (Alger). Ces derniers sont poursuivis pour « actes terroristes et de sabotage visant la sécurité de l’État et l’unité nationale ».

Parmi les accusés, précise la dépêche de l’APS, dix-huit (18) sont en détention, sept (7) en liberté et d’autres en état de fuite. Les chefs d’accusation qui pèsent sur ces membres du MAK sont particulièrement lourds. Il s’agit de :

adhésion et participation à des groupes ou organisations ayant un but ou s’adonnant à des actes terroristes ou de sabotage ;

utilisation des technologies de l’information et de la communication pour recruter des individus pour le compte d’une organisation terroriste ;

possession d’un entrepôt de matériel de guerre , d’armes, de munitions et d’équipements ;

, d’armes, de munitions et d’équipements ; réception de fonds de l’étranger dans le cadre d’un groupe ou d’une organisation afin de commettre des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’État, à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale.

Selon l’arrêt de renvoi, l’un des principaux accusés a publié sur les réseaux sociaux de « fausses informations portant atteinte à la sécurité de l’État » ; il a également recruté plusieurs individus « au profit du mouvement terroriste, MAK ».

Toujours d’après la même source, les autorités ont pu, à la suite de la perquisition du domicile de l’accusé, saisir des armes à feu et des munitions.

Tamazgha – Israël : l’étrange groupe privé Facebook

Dans sa plaidoirie, le Procureur de la République a affirmé que « ce groupe criminel a exécuté concrètement un complot ourdi contre l’Algérie par des ennemis, en diffusant des idées incitant à la division, à la discrimination et à la haine ». Il a aussi fait état de la récupération d’une quantité importante « d’armes et de munitions ».

En outre, a poursuivi le procureur, il s’est avéré que certains des accusés « entretenaient des contacts permanents avec Israël dans le but de déstabiliser l’Algérie et de porter atteinte à son unité nationale ». Ils activaient, notamment, sur un groupe privé Facebook qui porte le nom de Tamazgha-Israël.

Ce groupe (Tamazgha-Israel) qui se définit comme étant un « groupe d’amis Berbères et Israéliens » cite, dans sa description, une lettre du dénommé Lyazid Abid (membre influent du MAK) et dans laquelle il exprime son admiration de « l’esprit de justice et la vision de l’avenir incarné par Israël » (SIC) !

Pour revenir au procès, le représentant du droit public, a requis à l’encontre des 24 membres du MAK, des peines allant de 15 ans de prison ferme à la perpétuité. Concernant les 7 accusés en état de fuite, dont fait partie Ferhat Mhenni, le procureur présentera les peines requises à leur encontre ultérieurement.