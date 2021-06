Arrestation et détention de Fatiha Briki : toujours aucune nouvelle

Le Commité de Libération National des Détenus d’opinion, annoncé, le jeudi 17 juin 2021, l’arrestation Fatiha Briki, dans l’après-midi.

En effet, les arrestations ainsi que les perquisitions à domicile ciblant les activistes pro-hirak se multiplient en Algérie. Madame Fatiha Briki, qui enseignante universitaire à la retraite et membre du CNLD, en a été la cible dernièrement. Actuellement, aucune information n’a filtré, ni sur le centre dans lequel elle a été incarcéré ni sur les motifs de son arrestation.

Les motifs de son arrestation sont méconnus

Selon un proche, « Mme Fatiha Briki n’a donné aucune nouvelle depuis son arrestation. On n’a pu confirmer le lieu de sa détention. Fatiha a été contrainte au silence et sans bénéficier de son droit à un appel téléphonique, à sa famille où un avocat, comme prévoit la procédure afin de donner le lieu de sa détention. Elle est maintenue en garde à vue illégalement puisqu’on ignore la partie ayant pris la décision. »

La nouvelle a rapidement suscité l’indignation de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH) qui s’est empressé de relayer cette injustice via les réseaux sociaux.

L’actrice Adila Bendimerad s’est également offusqué de cette arrestation en déclarant : « Expliquez-moi : comment peut-on arrêter cette femme !»

Quant à la Coordination nationale des universitaires algériens pour le changement (CNUAC) dont la détenue est également membre, ces derniers ont dénoncé « l’arrestation arbitraire anticonstitutionnelle d’une collègue militante pacifiste, dont l’activité porte sur le soutien aux détenus d’opinion et leur famille, et à la défense des droits humains dans notre pays. »

Pour rappel Fatiha Briki, « militante des droits humains, membre du CNUAC, du CNLD et du Comité contre la torture et les conditions carcérales inhumaines ». Par ailleurs, elle a défendu les détenus du 5 octobre 1988 et les militants pour la cause Amazigh.

D’ailleurs elle a hérité de la fibre militante de son père, le célèbre Moudjahid, Yahia Briki, qui faisait partie d’un commando, condamné à mort, pour attentat contre le général tortionnaire, Massu. Et ce, en 1958 et en 1959 par l’armée française avant d’être gracié le 12 avril 1959.