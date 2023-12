Détection de cas de fièvre aphteuse : le ministère de l’Agriculture prend les devants

Suite à la détection de cas de fièvre aphteuse dans certaines wilayas du pays, le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural prend des mesures préventives cruciales. Une campagne de vaccination de cheptels est annoncée pour endiguer la propagation de la maladie.

En effet, dans un communiqué officiel, le ministère a confirmé le lancement imminent d’une campagne de vaccination à l’échelle nationale. L’objectif principal est d’empêcher la propagation de la fièvre aphteuse, maladie touchant principalement les sujets ovins et bovins.

De plus, le ministère souligne la mobilisation de tous les services vétérinaires à travers le pays pour garantir le succès de cette campagne de vaccination. Toutes les mesures nécessaires ont été prises afin d’assurer une mise en œuvre rapide de cette opération préventive cruciale.

Le département de Cherfi lance un appel aux éleveurs, les invitant à faciliter le bon déroulement de cette campagne de vaccination. La coopération active des éleveurs est essentielle pour assurer la protection de la ressource animale nationale.

Fermeture des marchés de Bétail : une mesure de précaution

Par ailleurs, le ministère a également pris des mesures immédiates en fermant les marchés de bétail dans les wilayas touchées. Cette décision vise à prévenir la contamination et le contact entre les sujets, réduisant ainsi les risques de propagation de la fièvre aphteuse.

De plus, ce communiqué ministériel souligne la coordination étroite entre les autorités locales et les services vétérinaires. Cette approche collaborative vise à garantir une réponse rapide et efficace face à la menace de la fièvre aphteuse.

Outre la campagne de vaccination, le ministère met l’accent sur la sensibilisation des éleveurs et du public en général. Une information transparente et accessible à tous contribuera à renforcer la prévention contre la fièvre aphteuse.

Pour conclure, le ministère exprime dans ce même communiqué sa détermination à garantir un avenir protégé pour l’élevage national. La campagne de vaccination, combinée à des mesures préventives rigoureuses, vise à assurer la santé et la durabilité des cheptels du pays.