Détecteurs de monoxyde de carbone : plusieurs modèles du marché algérien déclarés non-conformes

Le chef de section appareil à gaz au laboratoire national des essais, Abdelatif Hartani, a tiré la sonnette d’alarme ce dimanche sur les dangers liés aux détecteurs de monoxyde de carbone de mauvaise qualité, actuellement présents sur le marché algérien. Ces appareils, d’origine inconnue et non conformes aux normes internationales, représentent une menace pour la sécurité des foyers, particulièrement en période hivernale.

Alerte sur les détecteurs de monoxyde de carbone contrefaits en Algérie

Dans une déclaration à la radio algérienne, Hartani a souligné que les entreprises locales ont fait des progrès significatifs dans la qualité de leurs produits grâce aux recommandations et conseils fournis par son département. « Nous visons à atteindre une autosuffisance en détecteurs de monoxyde de carbone fabriqués localement, avec une priorité donnée aux régions des hauts plateaux, où les températures extrêmement basses augmentent les risques d’intoxication« , a-t-il affirmé.

À LIRE AUSSI : Lancement de la numérisation des examens du permis de conduire : Voici les 4 wilayas concernées

Pour lutter contre la fraude et sensibiliser le public, le laboratoire national des essais collabore avec le Centre de développement des technologies avancées. « Nous avons mené plusieurs campagnes pour informer les citoyens sur les dangers des détecteurs contrefaits et sur les moyens de les reconnaître« , a précisé Hartani.

L’importance de bien choisir son détecteur de CO

Il a également rappelé l’importance de choisir des détecteurs répondant aux standards de sécurité. Ces appareils doivent inclure trois signaux lumineux – rouge, vert et jaune – pour une alerte efficace, notamment en cas de faible niveau de batterie. Par ailleurs, Hartani a insisté sur le rôle des professionnels dans l’installation des détecteurs, qui doivent être positionnés à environ un mètre et demi des sources de chaleur et à une hauteur de 60 centimètres du plafond pour garantir leur efficacité.

À LIRE AUSSI : M’sila : le monoxyde de carbone décime une famille entière, la justice ouvre une enquête

Cette mise en garde intervient à un moment où les intoxications au monoxyde de carbone continuent de faire des victimes, en particulier dans les zones où les températures chutent considérablement. Les autorités appellent à une vigilance accrue et à une adoption généralisée des détecteurs conformes pour prévenir les drames.