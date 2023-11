Détecteur de monoxyde de carbone : le ministère du Commerce retire les produits de 2 marques

Dans une publication sur sa page Facebook, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations a annoncé le retrait immédiat de deux détecteurs de monoxyde de carbone du marché national.

En effet, suite aux analyses effectuées dans les laboratoires du ministère, deux appareils destinés à la détection du monoxyde de carbone ont échoué aux épreuves.

« Dans le cadre de la compagne de surveillance, veillant à la conformité des appareils de chauffage, le ministère du Commerce annonce le retrait, avec effet immédiat, de deux détecteurs de monoxyde de carbone. », lit-on sur la page Facebook du ministère algérien.

Dans la même publication, le ministère a révélé les noms des produits retirés. Il s’agit du détecteur de monoxyde de carbone de la marque Maxwell ainsi que celui de la marque EYEMANN.

Le ministère du Commerce met en garde les consommateurs

Destinés à l’usage domestique, les deux produits retirés du marché avec effet immédiat par le ministère du Commerce sont non conformes suite aux analyses effectuées.

À cet effet, le ministère du Commerce a mis en garde les consommateurs. « Nous invitons les consommateurs à se séparer des deux détecteurs de monoxyde de carbone de ces deux marques », lit-on.

Pour rappel, les détecteurs en question sont issus des fabriques « Maxwell » et « EYEMANN ».

Compte tenu de l’importance accordée à la vigilance à l’égard des fuites de gaz, de plus en plus fréquents et mortels, les consommateurs sont priés de se séparer des produits non conformes à fin d’éviter ce genre d’accident.

