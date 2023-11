Détails du nombre de véhicules importés qui arrivent en Algérie par marques en 2023

L’industrie automobile en Algérie est en pleine effervescence, avec l’arrivée imminente de dizaines de milliers de nouvelles voitures au cours des semaines et des mois à venir. Plusieurs marques ont obtenu l’autorisation des autorités pour entamer le processus de demande de prêt pour la bancarisation, et parmi elles, trois marques chinoises se distinguent : Geely, Chery, et Jac, totalisant environ 56 000 véhicules.

Selon une source informée concernant l’importation de nouvelles voitures en Algérie, les procédures de bancarisation pour cette année concernent plusieurs marques ayant obtenu des licences d’activité en tant que concessionnaires. Il est à noter que l’importation peut se poursuivre jusqu’à l’année prochaine, mais les opérations sont comptabilisées dans le bilan de 2023, étant donné que le processus a été initié en 2023.

Fiat en tête, suivi des marques chinoises

Le concessionnaire Fiat en Algérie devrait importer environ 75 000 à 80 000 véhicules au total, avec une part supplémentaire estimée à environ 44 000 nouvelles unités attendues dans les semaines à venir, par le biais des ports de Mostaganem et Jijel.

Selon les mêmes sources, la marque chinoise Geely arrive en deuxième position en termes de volume, après la marque italienne Fiat, avec une part estimée d’environ 39 000 nouvelles voitures de divers modèles.

La troisième partira à la deuxième marque chinoise, Chery, avec environ 10 000 véhicules neufs, dont 11 ont été importés la semaine dernière via le port de Djendjen à Jijel. Ces 11 véhicules représentent les modèles destinés à l’homologation par le ministère de l’Industrie, avant d’être mis en vente ultérieurement après le lancement des opérations d’importation.

Le distributeur de Chery en Algérie a annoncé via sa page officielle Facebook que le lancement de la marque aura lieu la semaine prochaine, suivi de l’annonce officielle des ventes.

La quatrième marque chinoise concernée par le processus est Jac, dont le distributeur agréé en Algérie devrait importer environ 7 000 nouvelles voitures de différents modèles, auxquelles s’ajoutent environ 4 000 véhicules utilitaires chinois D.F.S.K.

Opel entre en scène

L’allemand Opel, filiale du groupe mondial Stellantis, aura une part d’environ 4 000 voitures, et a déjà commencé son premier processus d’importation de nouveaux véhicules dans le cadre de l’activité des concessionnaires via le port de Mostaganem. Il s’agit de 275 voitures Opel réparties entre plusieurs modèles, dont 240 de l’Astra, 34 de l’Opel Grandland, et 1 de la Mokka.

Selon le journal « El Chourouk », la marque allemande devrait annoncer le lancement officiel de ses activités en tant que distributeur agréé en Algérie dans les prochains jours, suivi du début de la commercialisation officielle des nouvelles voitures.

En plus des opérations d’importation d’Opel, qui ont déjà débuté et devraient progresser, ainsi que celles de Geely, Chery, et Jac prévues dans les prochains jours, l’usine Fiat d’Oran entrera également en phase de production en décembre. Cette augmentation de l’offre de nouveaux véhicules devrait avoir un impact direct sur les prix des voitures d’occasion en Algérie.