Près de 53 milliards DA : destruction massive de drogues en Algérie, le détail par catégorie

Près de 34 millions de comprimés psychotropes, plus de 10 tonnes de drogues et des quantités de substances illicites sous forme de poudre… l’Algérie a procédé ce jeudi 12 novembre à une nouvelle opération nationale de destruction de stupéfiants. Organisée dans la wilaya de Chlef, cette sixième opération depuis 2023 porte sur des saisies dont la valeur dépasse les 52,9 milliards de dinars.

Destruction de drogues en Algérie : plus de 10 tonnes de stupéfiants et des millions de comprimés concernés

La wilaya de Chlef a accueilli, ce jeudi matin, la sixième opération nationale d’incinération des drogues et des substances psychotropes. L’opération s’est déroulée sous la supervision de la commission nationale chargée de cette mission, présidée par le procureur général près la cour de justice de Chlef.

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Les quantités détruites proviennent des saisies réalisées par les différentes institutions chargées de la lutte contre le trafic de stupéfiants, notamment l’Armée nationale populaire (ANP), la Gendarmerie nationale, la Sûreté nationale et les services des Douanes algériennes.

Selon le bilan communiqué par le ministère de la Défense nationale, les produits détruits comprennent :

9 tonnes, 802 kilogrammes et 861 grammes de kif traité ;

1 tonne, 135 kilogrammes et 712 grammes de drogues dures , notamment de la cocaïne et de l’héroïne ;

, notamment de la cocaïne et de l’héroïne ; 33 530 921 comprimés psychotropes ;

27 kilogrammes et 579 grammes de poudre psychotrope .

La valeur marchande globale de ces produits saisis atteint 52 979 400 320 dinars, soit près de 53 milliards de dinars.

Comment s’est déroulée l’opération nationale de destruction des drogues à Chlef ?

L’opération a nécessité plusieurs étapes de contrôle avant l’incinération des substances saisies.

Dès la veille, les autorités ont acheminé les différents lots depuis les centres de regroupement vers le site de destruction. Les services de la police judiciaire, les autorités judiciaires, la Gendarmerie nationale et la Sûreté nationale ont procédé au pesage et à l’inventaire des produits avant leur transport.

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À leur arrivée à l’usine chargée de l’opération, les équipes ont ouvert les scellés et effectué un nouveau contrôle des quantités. Elles ont ensuite lancé la destruction selon les techniques et les normes prévues par la réglementation.

Le ministère de la Défense nationale précise que les responsables ont également veillé au respect des conditions de sécurité et des exigences liées à la protection de l’environnement.

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L’Algérie poursuit ses opérations nationales de destruction des stupéfiants depuis 2023

Cette sixième opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les drogues et les substances psychotropes.

Lancée en 2023, cette série d’opérations mobilise plusieurs institutions nationales, dont les forces de l’ANP et les différents services de sécurité.

À travers ces destructions, les autorités procèdent à l’élimination des produits saisis dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, conformément aux dispositions légales en vigueur.

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