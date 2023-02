Destinations touristiques pas chères: Alger dans le Top 10 de Skyscanner

Pour 2023, les amateurs de voyages préfèrent choisir des destinations peu connues pour tenter une aventure authentique, mais aussi pour soulager leurs budgets voyage. En effet, à cause du contexte inflationniste que connait le monde, ces voyageurs sont toujours à la recherche de bons plans dans tous les domaines.

Se basant sur la baisse des niveaux des prix d’avion, le site spécialisé dans les données de voyage, Skyscanner, vient de sortir son nouveau classement des 10 destinations de voyages les moins chères. Parmi lesquelles figurent deux villes algériennes.

Alger figure dans la sélection de Skyscanner pour les voyages à petits budgets

Dans la liste dressée par Skyscanner, figure Alger dans la deuxième place de ce Top 10. Cette ville qui a séduit de nombreux touristes étrangers, notamment grâce à ces monuments historiques dont la Casbah, a été décrite par ce spécialiste de bons plans, comme une ville vaste, complexe et bouillonnante.

Si Alger a réussi à décrocher la 2 place de ce classement, derrière Zadar en Croatie, c’est grâce au prix des billets d’avions depuis et vers l’aéroport de Houari Boumediene. En effet, selon les données de Skyscanner, pour 2023, ces tarifs connaissent une baisse de 36% de leur niveau, par rapport aux précédentes années. Dans ce sillage, Skyscanner considère que la capitale Alger dispose dde tous les moyens pour faire tomber ses fisiter sous son charme.

Ce top 10 des villes les moins chères compte en 3e position Florence en Italie, Funchal à Madère en 4e position. Par ailleurs, en 5e position se trouve Zagreb en Croatie, suivie par Fès au Maroc en 6 place de ce classement. Ce top 10 des villes à petit budget se poursuit avec Athènes en Grèce en 7e place, Oran en 8e place avec notamment une baisse de 17% des prix d’avions. Et enfin, Agadir au Maroc qui occupe la 9e place et Thira en Grèce en 10e et dernière position.

