Destinations tendances en 2023 : l’Algérie en fait-elle partie ?

Figurant parmi les 50 destinations de voyage à tester en 2023, suggérées par le New York Times, L’Algérie a séduit de nombreux touristes étrangers par ses paysages, sa culture et la convivialité de ses habitants. Elle compte de plus en plus dans les projets de voyage de plusieurs étrangers.

En effet, certains spécialistes du voyage la conseillent vivement aux voyageurs aguerris et débrouillards. Qui sont à la recherche d’une nouvelle destination hors des sentiers battus. Notamment, pour les voyageurs qui fuient un tourisme de masse.

Par ailleurs, dans le classement des pays africains les plus attractifs, l’Algérie occupe la 24ᵉ place du classement établi par le cabinet espagnol Bloom Consulting. Un classement qui se base sur la promotion du tourisme via l’outil numérique.

Voyage : quelles sont les destinations tendances en 2023 ?

Le site américain spécialisé dans les conseils touristiques, TripAdvisor, a dévoilé une nouvelle sélection des destinations tendances en 2023. Des villes et des pays qui figurent dans les plans de voyages pour l’année en cours. TripAdvisor a élu Cuba comme la gagnante de ce classement. Vantée pour la richesse de sa culture, Cuba, a prolongé, depuis le mois de novembre dernier, la validité de son visa à 90 jours pour les touristes internationaux.

La deuxième place de ce podium est occupé par Hôi Han au Vietnam. La disposition de ses rues et ses bâtiments raconte l’histoire du pays et les influences étrangères. Suivie par l’île Maurice, une destination indispensable pour les amateurs du voyage. Cette destination a franchi, en 2022, la barre du million de touristes.

Voici la sélection de TripAdvisor des destinations tendance en 2023 :

Cuba ;

Hôi Han au Vietnam ;

Ile Maurice ;

Siem Reap au Cambodge ;

Chiang Mai en Thaïlande ;

Grand Cayman aux Îles Caïmans ;

Fès, ville du Maroc ;

Baku en Azerbaïdjan ;

Katmandou au Népal ;

Cracovie en Pologne.

La sélection de TripAdvisor se poursuit avec :

Hô-Chi-Minh-Ville au Vietnam ;

Lazzarone aux Îles Canaries ;

Santiago au Chili ;

Juneau à Alaska ;

Panama, Panama ;

Panay Island aux Philippines ;

Lombok en Indonésie ;

Sal, Cap-Vert ;

Vienne en Autriche ;

Paphos, Chypre ;

Agadir au Maroc ;

Marmaris en Turquie ;

Bucarest, Roumanie ;

Bruxelles en Belgique ;

Copenhague au Danemark.

Comme vous pouvez le lire, aucune ville algérienne ne figure dans ce classement des destinations tendances en 2023. Autrement dit, l’Algérie doit encore déployer plus de moyens et améliorer davantage son potentiel touristique pour espérer un jour accueillir un tourisme de masse.

