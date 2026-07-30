Voyage sans visa : où partir en août 2026 avec un passeport algérien ? Voici le top 5

Vous planifiez vos vacances d’été et vous cherchez une destination d’exception sans passer par les tracas des demandes de visa en ambassade ? Bonne nouvelle : votre passeport algérien vous ouvre les portes de véritables joyaux tropicaux, culturels et sauvages à travers le monde.

Entre météo idéale, saison sèche favorable aux grandes aventures et formalités d’entrée simplifiées (exemption totale, visa à l’arrivée ou eTA), le mois d’août 2026 s’annonce idéal pour vous évader.

De la faune spectaculaire d’Afrique de l’Est aux plages de sable blanc de l’océan Indien, en passant par les sommets andins et les forêts tropicales d’Asie, voici une sélection révisée des 5 meilleures destinations accessibles sans visa préalable avec un passeport algérien.

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Top 5 des meilleures destinations sans visa à visiter en août 2026

Accessible sans visa pour 90 jours, la Malaisie est d’autant plus facile d’accès qu’Air Algérie y opère désormais des vols directs vers Kuala Lumpur. En août, sa côte Est (îles Perhentian) et Bornéo bénéficient d’un climat sec et ensoleillé à l’abri de la mousson, idéal pour profiter des plages, explorer la jungle ou assister aux défilés de la fête nationale le 31 août.

Par ailleurs, le Kenya fait partie de cette liste. Désormais exemptés de visa traditionnel, les voyageurs algériens peuvent se rendre dans ce pays plus facilement. En août, la saison sèche bat son plein et marque le sommet de la Grande Migration : c’est le moment rêvé pour observer la faune au Masai Mara avant de vous détendre sur les plages de Diani Beach.

Bali, Lombok et Komodo nécessitent un visa délivré à l’arrivée sur le territoire indonésien. En août 2026, ces destinations profitent pleinement de la saison sèche, garantissant un ciel bleu constant et un air peu humide pour visiter les îlots, explorer les terres et profiter des activités nautiques.

Maldives, Equateur, Zanzibar…

Les voyageurs algériens obtiennent un visa gratuitement à l’arrivée aux Maldives. Même si août tombe durant la mousson, les atolls du Sud restent très agréables et offrent une occasion unique d’observer les raies mantas et les requins-baleines dans la réserve UNESCO de Hanifaru Bay.

Accessible sans visa pendant 90 jours, l’Équateur bénéficie d’un temps sec et ensoleillé en août, idéal pour faire des randonnées dans les Andes (Quito, Cuenca) et observer une faune marine très active aux îles Galápagos grâce aux courants froids.

Enfin, le séjour à Zanzibar nécessite un visa obtenu directement à l’arrivée. Au cœur de la saison sèche, cette destination profite d’un grand soleil sans pluies tropicales, parfait pour se détendre sur les plages de Nungwi, visiter la cité historique de Stone Town ou faire une extension safari sur le continent.

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