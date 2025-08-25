Destinations prisées des voyageurs solos en 2025 : Barcelone, Marrakech… et la surprise Alger !

Et si le meilleur compagnon de voyage était simplement soi-même ? Loin d’être une solution de dernier recours, les vacances en solo sont de plus en plus populaires. Ce n’est plus une contrainte, mais un choix motivé par l’envie de prendre soin de soi et d’organiser son séjour en toute liberté. Mais où vont ceux qui osent sauter le pas ?

Pour les voyageurs solitaires qui cherchent à la fois liberté et occasion de rencontres, Booking.com a dévoilé les destinations les plus populaires de la saison estivale 2025. Le verdict est clair : Barcelone, Marrakech et Londres, ce sont les plus prisés cette année.

La capitale algérienne fait également son entrée dans le classement des destinations prisées par les voyageurs en solo pour l’été 2025.

Alger parmi les destinations prisées des voyageurs en solo en 2025

Pour établir ce classement, Booking.com a analysé les recherches d’hébergements effectuées sur plusieurs périodes en 2025 pour des séjours prévus entre juin et août 2025. Ces données ont ensuite été comparées à celles des mêmes périodes de l’année 2024.

Le classement de Booking.com révèle une diversité croissante dans le choix des voyageurs solitaires. Alors que des classiques comme Barcelone et Marrakech maintiennent leur popularité, d’autres villes moins conventionnelles émergent.

L’étude montre un engouement particulier pour les grandes villes. Tokyo (+18%), Rome (+11%) et New York (+1%) font une percée significative dans ce top 10, confirmant l’attrait des voyageurs en solo pour l’effervescence des grandes métropoles.

Par ailleurs, la capitale algérienne, Alger, est la grande surprise de ce classement. Avec une hausse impressionnante de +150%, elle enregistre la plus forte progression et fait une entrée remarquée parmi les destinations les plus recherchées par les voyageurs solitaires. Ce résultat témoigne d’un intérêt grandissant pour des destinations moins traditionnelles.

Voici le classement complet, pour le mois de juillet, des destinations internationales qui se démarquent pour les voyageurs en solo :

Barcelone, Espagne (+3 %) ;

Marrakech, Maroc (+11 %) ;

Londres, Royaume-Uni (-11 %) ;

Dubaï, Émirats arabes unis (+16 %) ;

Lisbonne, Portugal (-6 %) ;

Tokyo, Japon (+38 %) ;

New York, États-Unis (+1 %) ;

Rome, Italie (+11 %) ;

Palma de Majorque, Espagne (+10 %) ;

Alger, Algérie (+150 %).

Alger gagne en classement durant le mois d’août 2025

Le classement pour le mois d’août 2025 révèle des tendances distinctes, montrant que les voyageurs en solo n’hésitent pas à explorer des destinations uniques. Bien que certaines villes restent des valeurs sûres, d’autres font une entrée remarquée dans le top 10.

Comme pour le mois de juillet 2025, Alger se démarque de façon spectaculaire. Avec une progression impressionnante de +256 %, la capitale algérienne enregistre une nouvelle fois la plus importante hausse de ce classement des destinations les plus prisées par les voyageurs en solo.

Cette performance remarquable souligne son émergence comme une destination de choix pour les voyageurs en quête d’expériences uniques.

