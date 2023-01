Destinations préférées des Français 2022: l’Algérie en fait-elle partie?

Le comparateur des billets d’avions et spécialiste des voyages Liligo sort, en ce début d’année 2023, avec un nouveau classement des destinations de voyages des Français durant la précédente année 2022. En effet, ce nouveau bilan établit un classement des 10 destinations préférées de ces voyageurs selon leurs habitudes de voyage.

Alors, quelle a été la destination préférée des voyageurs français en 2022 ?, Pour Liligo, la réponse est Marrakech. Et ce pour la bonne raison, qu’en plus de son potentiel touristique, la ville marocaine a enregistré, en 2022, une baisse des prix des billets de 35 % par rapport à 2019. Et ce pour permettre au Français de voyager au prix moyen de 207 euros en aller-retour.

La deuxième et troisième positions de ce podium sont occupées par Lisbonne et Porto. Les destinations françaises sont bien présentes dans ce top 10 des meilleures destinations. En effet, Saint-Denis de la Réunion, Pointe-à-pitre en Guadeloupe, Nice et Fort-de-France en Martinique, occupent respectivement 6, 7, 8 et 10e places de ce classement.

Par ailleurs, Barcelone occupe la 5ᵉ marche de ce classement, avec un prix d’aller-retour moyen de 117 euros. Montréal conserve sa 9e place de ce classement.

L’Algérie figure-t-elle dans la liste des destinations préférées des Français ?

Durant la précédente année 2022, l’Algérie a suscité l’intérêt de plusieurs touristes étrangers, dont des Français. Notamment, après l’ouverture de la région de Djanet aux touristes étrangers. Ces derniers n’ont pas hésité à prendre le premier vol pour explorer le Sahara algérien.

Dans un précédent classement des destinations de voyage, établi également par Liligo, la capitale Alger a précédemment occupé la 6e place. En revanche, pour 2022, n’est pas présente dans cette liste. Et pourtant, l’Algérie fait partie des suggestions de voyages, pour 2023, du New York Times.

Pour rappel, ce célèbre journal a classé le Tassili N’Ajjer parmi les 52 destinations à visiter en 2023. En effet, le New York Times revient sur la beauté des paysages de ce lieu emblématique de l’Algérie. Et ce, malgré le fait qu’il soit peu connu pour le monde extérieur.

