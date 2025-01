Destinations les plus sûres pour voyager en 2025 : quel classement pour l’Algérie ?

Alors que l’industrie du tourisme se prépare pour une année 2025 riche en promesses, un nouveau rapport d’International SOS analyse les risques mondiaux et donne un aperçu des destinations les plus sûres pour voyager en 2025.

International SOS, référence mondiale en matière de sécurité des voyageurs et de la gestion des risques sanitaires, vient de publier son étude annuelle sur les destinations les plus sûres pour voyager en 2025.

L’Algérie fait-elle partie des destinations les plus sûres pour voyager en 2025 ?

Ce rapport dresse un état des lieux des risques mondiaux et donne un aperçu des destinations à visiter par les voyageurs soucieux de planifier leurs déplacements en toute sérénité, notamment en tenant compte des évolutions géopolitiques, des crises sanitaires et des catastrophes naturelles.

Dans sa nouvelle carte des risques mondiaux pour l’année 2025, International SOS classe l’Algérie parmi les destinations où la sécurité, les risques médicaux, climatiques et liés à la santé mentale sont indiqués en couleur jaune, notamment « Moyen ».

En d’autres termes, le rapport met en avant les efforts de l’Algérie pour renforcer la sécurité nationale et combattre toute sorte de risques menaçant la sécurité de ses visiteurs.

Les destinations les plus sûres pour voyager en 2025

Les professionnels du tourisme attendent avec impatience les recommandations d’International SOS. Dans ce sillage, le rapport met en lumière les destinations les plus sûres pour voyager en 2025. Cette année, les pays scandinaves dominent ce classement qui se distingue par des faibles taux de criminalité et la qualité de leurs services d’urgence. En tête de cette liste, on retrouve l’Islande, la Norvège, le Danemark et la Finlande.

Par ailleurs, la Suisse, la Slovénie, le Luxembourg et le Groenland complètent le cercle des pays à faible risque, présentant des faibles taux de criminalité, des infrastructures fiables pour garantir les voyages en toute sécurité et le séjour des étrangers dans de meilleures conditions.

Sur la carte des risques d’International, le Cap-Vert, les Seychelles et les Iles Marshall se distinguent par une hospitalité et tranquillité dans des cadres idylliques et une retraite paisible dans un environnement isolé.

Les pays à éviter absolument selon International SOS

Cette nouvelle analyse des risques de voyage donne aussi un aperçu des destinations à éviter si vous envisagez de voyager en 2025. En tête de ce classement, la Libye et l’Afghanistan conservent leur statut de pays à haut risque, notamment en raison de leurs conflits incessants et de leurs infrastructures insuffisantes pour assurer la sécurité des voyageurs.

L’Afrique subsaharienne reste également une région préoccupante, avec notamment la Somalie et la République centrafricaine qui font face à des défis majeurs : instabilité politique chronique, taux de criminalité élevé et fragilité institutionnelle. Ces facteurs rendent ces destinations particulièrement périlleuses pour les voyageurs.

Au Moyen-Orient et en Afrique, la Syrie, le Yémen et le Sahel demeurent des points chauds majeurs, marqués par une instabilité croissante et l’intervention d’acteurs externes. En Amérique latine, la situation reste tendue avec un Venezuela en crise provoquant un exode massif, tandis que la Bolivie fait face à une déstabilisation économique. Le conflit russo-ukrainien persiste dans une impasse militaire, sans avancée significative pour aucun des belligérants.

De plus, plusieurs pays ont vu leurs niveaux de risques augmenter dans ce classement. C’est le cas de l’Afrique du Sud qui passe en niveau « élevé » dans certaines métropoles, mais aussi du Mexique qui reste toujours confronté à la menace des cartels. La Nouvelle-Calédonie passe, quant à elle, de niveau faible à moyen en raison de troubles sociaux et économiques.

