Destinations les plus recherchées en été 2023 : le Maroc domine le classement, l’Algérie absente

L’été est la période idéale pour organiser ses vacances, se ressourcer et découvrir de nouveaux endroits. Si l’été 2022 a marqué un tournant dans le tourisme post-crise sanitaire, la saison estivale 2023 confirme sa bonne reprise. Car, oui, même le marché de l’aérien semble parfaitement se stabiliser et reprend ses couleurs.

De leur côté, les voyageurs français sont de plus en plus à opter pour des destinations étrangères pour leurs vacances d’été. Dans ce sillage, le site spécialisé dans les voyages et les bons plans Liligo, a récemment établi un nouveau classement des destinations les plus recherchées par les Français en été 2023.

Classement Liligo : quelles sont les destinations les plus recherchées par les Français en été 2023

Pour l’été 2023, les Français sont nombreux à opter pour Marrakech, Lisbonne et Porto, confirmant ainsi les tendances voyages publiées par Liligo en avril dernier. En effet, le Maroc, domine ce classement des destinations les plus recherchées par les Français et Marrakech conserve sa place de leader. Cette ville marocaine est accessible en aller-retour au prix de 308 euros, enregistrant ainsi une augmentation de 10% par rapport à l’an dernier.

D’autres recherches sont centrées sur Lisbonne et Porto, comme des destinations où l’envie du soleil se fait sentir. Par ailleurs, les Français sont nombreux aussi à mener des recherches sur des endroits à des prix raisonnables, comme Barcelone et Palma de Majorque, qui sont accessibles à un prix avoisinant les 228 euros.

Dans cette liste établie par Liligo, comprend également Montréal au Canada, dont le prix d’un aller-retour dépasse les 800 euros et Ajaccio en France, disponibles sur les sites de réservations au prix de 278 euros.

L’Algérie absente du classement des destinations les plus recherchées en été 2023

Comme vous pouvez le constater, l’Algérie est absente dans ce classement dressé par Liligo, pareil pour la Tunisie. Bien que l’Algérie fasse des efforts pour promouvoir sa destination, et faciliter les procédures de visa pour les voyageurs au sud du pays, elle reste une destination peu connue pour beaucoup d’étrangers.

En ce qui concerne le top 6 des destinations tendance pour septembre 2023, Liligo a placé Barcelone, Porto et Nice dans le podium des villes les plus abordables. Cette liste se poursuit avec Rome en quatrième place. Mais aussi Lisbonne et Marrakech en 5ᵉ et 6ᵉ places.

