Destinations les plus abordables pour voyager en 2024: Alger dans le Top 10 de Skyscanner

Chaque année, les voyagistes et les sites comparateurs des vols analysent les données de voyage et le trafic aérien pour établir la liste des tendances que les voyageurs, du monde, suivent. Skyscanner a fait de même et a établi son classement des meilleures destinations dans les vols sont les plus abordables.

Avec la crise, de l’augmentation des coûts de la vie dans le monde, il n’a jamais été aussi important de voyager en respectant son budget. C’est pourquoi il importe de bien choisir sa destination. Par ailleurs, l’étude faite par skyscanner prévoit une baisse des prix des billets de voyage en 2024.

Skyskanner prévoit une importante baisse des prix des billets d’avion en 2024

Un constat confirmé aussi par sa liste des destinations de voyage les plus abordables pour l’année 2024, notamment en matière de tarifs des vols pour l’année prochaine. En tête du classement des meilleures destinations économiques de Skyscanner, figure Faro, au sud du Portugal, dont les prix des billets connaissent une baisse des prix de ses billets d’avion de 24%.

En deuxième position, se positionne la capitale Alger, qui garde le même classement par rapport à l’an dernier, avec un taux de baisse des tarifs de voyage qui atteint les 23 %. Par ailleurs, la 3ᵉ place de ce classement est occupée par Nice en France (19%). Suivie par Dalaman (13%) et Antalya(12%) en Turquie, en 4ᵉ et 5ᵉ places.

Skyscanner a accordé la 6ᵉ position de sa liste à Zurich en Suisse (11%), la 7ᵉ et la 8ᵉ à Boston (10%) et Los Angeles (10%) aux USA. Par ailleurs, la neuvième place de ce top 10 est occupée par Francfort en Allemagne (9%) et enfin la dernière place à New York aux USA (9%).

Pour rappel, ce nouveau classement de Skyscanner se base sur les données de ce comparateur des vols récoltées pendant l’année en cours et les résultats de l’analyse ont été projetés sur la situation de l’année prochaine.

