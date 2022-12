Destinations de voyage pas chères : quel budget pour Alger et Oran ?

2023 sera l’année des voyages basés sur les prix, mais aussi sur la valeur. Il s’agit en tout cas ce qu’a révélé le dernier rapport annuel de Skyscanner. Ce dernier est un métamoteur spécialisé dans les comparatifs de vols, d’hôtels et des destinations de voyage à l’échelle mondiale.

Selon l’étude de Skyscanner, établie sur un échantillon de voyageurs français, après les restrictions liée à la pandémie du Covid-19, les vacanciers donnent la priorité aux aventures à l’étranger et continuent de profiter pleinement de leurs voyages. Cependant, ces voyageurs cherchent à optimiser leur budget 2023. Conformément aux chiffres de cette étude, 63% des Français interrogés ont fait savoir que l’inflation impacte leurs décisions de voyage.

Selon cette plateforme de métarecherches, pour 2023, les voyageurs sont à la recherche des destinations peu connues. Une nouvelle réflexion qui permet d’avoir des expériences inédites à des prix abordables. Par ailleurs, pour aider ces amateurs de voyage à déterminer vers quelles destinations peut-on voyager à moindre coût, Skyscanner a établi un top 10 des destinations ensoleillées à petit budget.

Voyages pas chers 2023 : quel budget à destination d’Alger et d’Oran ?

Dans une liste composée de 10 destinations de voyage ensoleillées les moins chères, figurent deux villes algériennes. À savoir la capitale Alger et Oran. En effet, se positionnant en deuxième place sur ce podium, Alger représente une destination bouillonnante d’activité. Le spécialiste des voyages et des destinations propose de passer un weekend au sein de la capitale algérienne. Et ce, pour découvrir ses ruelles, sa casbah, le Jamaa al-Jdid …

Pour cette destination, Skyscanner estime que le budget voyage moyen se statue dans une fourchette allant de 462 euros à 714 euros. Par ailleurs, il importe de savoir que la capitale d’Alger a enregistrée une baisse des prix des billets de 36 % en comparaison avec les tarifs pratiqués en 2019.

Une autre ville algérienne, figurant dans la sélection des destinations de voyages les moins chères de Skyscanner, Oran. En effet, selon ce dernier, Oran offre un indice de coût de vie de 62% moins cher que celui de Paris. Se positionnant ainsi derrière Mexico qui offre un indice de 72 %.

De point de vue touristique, Oran a de quoi séduire. En effet, entre le front de mer, les vues imprenables et les spécialités culinaires de la région, les voyageurs trouveront du plaisir à découvrir la mosquée de Hassan Pacha. Mais aussi, à flâner les marchés et à visiter le parc Khemisti. Pour cette destination, Skyscanner estime que le budget moyen de voyage est fixé à hauteur de 544 euros.