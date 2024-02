Destinations au meilleur rapport qualité-prix : Alger, 2ᵉ du classement de Skyscanner

Trouver des bons plans permettant de profiter pleinement de ses vacances sans trop réfléchir sur son budget, tel est le défi de nombreuses personnes, qui ont pour habitude d’explorer de nouvelles destinations. Pour 2024, l’exploration culturelle sera plus que jamais une priorité pour les adeptes des voyages.

Qu’il s’agisse des escapades musicales pour voir leurs artistes préférés ou de gourmets à la recherche des meilleures expériences culinaires, ces voyageurs sont toujours à la recherche de destination au meilleur rapport qualité — prix.

Tendances voyage 2024 : quelles sont les destinations présentant un meilleur rapport qualité — prix ?

En 2024, la tendance est au luxe à moindre coût et les voyageurs du monde entier cherchent à améliorer leur expérience tout en rendant leurs vacances agréables à moindre coût. Dans ce sillage, le spécialiste des bons plans et des conseils voyages, Skyscanner, a dévoilé un récent classement, repris par World Index, sur les destinations présentant un meilleur rapport qualité — prix.

Best-Value Travel Destinations for 2024 1.🇵🇹 Faro

2.🇩🇿 Algiers

3.🇫🇷 Nice

4.🇹🇷 Dalaman

5.🇹🇷 Antalya

6.🇨🇭 Zurich

7.🇺🇸 Boston

8.🇺🇸 Los Angeles

9.🇩🇪 Frankfurt

10.🇺🇸 New York (Skyscanner) — World Index (@theworldindex) February 13, 2024

En tête de ce classement, on retrouve la ville de Faro, au Portugal, qui se positionne comme la ville présentant le meilleur rapport qualité – Prix. Cette ville du sud du pays ne manque pas d’atouts pour séduire ses visiteurs et témoigne des nombreux styles architecturaux qui ont marqué le Portugal.

Par ailleurs, en deuxième position, Skyscanner a choisi la ville d’Alger comme destinations pour les personnes qui cherchent une escapade offrant un bon rapport qualité – Prix. D’ailleurs, selon une récente étude de ce site, les prix des billets d’avion ont connu, en 2023, une baisse de 23% par rapport à 2022. Suivie par Nice en France en 3ᵉ place du podium. Le classement se poursuit, aussi, par la Turquie qui occupe la 4ᵉ et 5ᵉ place grâce à Dalaman et Antalya, respectivement.

Skyscanner a attribué la 6ᵉ place de son classement à Zurich en Suisse et la 7ᵉ place à Boston. La liste des destinations au meilleur rapport qualité-prix se complète avec Los Angeles en 8ᵉ place, Francfort en 9ᵉ et enfin New York en 10ᵉ et dernière position.

Se faire plaisir, mais pas à n’importe quel prix

Dans son dernier rapport sur les tendances de voyage en 2024, Skyscanner démontre que le voyage reste une priorité absolue pour les personnes en 2024. Et ce, malgré la compression continue des budgets. Au niveau international, 83 % des sondés prévoient de voyager autant, voire plus, en 2024 qu’en 2023, et 73 % des voyageurs envisagent de dépenser plus pour leurs vacances en 2024.

Compte à la prise de décision, 30% des voyageurs dans le monde indiquent que le prix des vols est le premier élément pris en compte dans le choix de la destination. Tandis que de plus en plus de personnes se disent prêtes à dépenser plus pour payer un surclassement ou des suppléments lors de leurs séjours.

