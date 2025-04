Destinations à petit prix en mai 2025 : cette ville algérienne parmi les moins chères depuis Lyon

Le mois de mai est idéal pour les longs weekends et l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry propose une multitude de choix de destinations. La capitale Alger figure dans la liste des villes les moins chères en mai 2025.

Cette période est propice pour les voyages en famille et entre amis. En se basant sur les données de voyages, Kayak.fr a dressé une liste des destinations les moins chères pour voyager en mai 2025.

Vols France – Algérie : Alger parmi les destinations les moins couteuses en mai 2025

Kayak.fr a analysé les recherches de vols au départ de Lyon entre le 17 janvier et le 3 avril 2025. En comparant les vols partant en mai 2025 à ceux partant entre mai et octobre 2025, ils ont calculé les prix moyens aller-retour en classe économique. Les économies indiquées sont approximatives et les prix peuvent varier.

D’après Kayak.fr, ce classement facilite le choix d’une destination abordable pour le mois de mai. Alicante (64 euros A/R) est une destination économique pour un pont de mai en Espagne. Par ailleurs, Barcelone (110 euros A/R) permet de profiter de ses lieux et de sa culture.

Quant à Venise, cette dernière, avec ses conneaux et son histoire, est accessible pour 119 euros en aller-retour depuis Lyon. Par ailleurs, Alger arrive en 8e place des destinations les plus abordables au départ de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Ses billets de voyage en aller-retour sont proposés à partir de 129 euros.

Quels sont les compagnies aériennes qui desservent la ligne Lyon – Alger ?

Voici le classement complet des vols les moins chers au départ de Lyon :

Alicante en Espagne : à partir de 64 euros ;

Paris en France : au prix 79 euros ;

Barcelonne en Espagne : au prix de 110 euros ;

Venise en Italie : 119 euros ;

Nantes en France : 122 euros ;

Tirana en Albanie : 124 euros ;

Figari en France : 127 euros ;

Alger en Algérie : 129 euros ;

Palma de Mallorca en Espagne : 132 euros ;

Bordeaux en France : 133 euros.

Plusieurs compagnies aériennes proposent des vols directs reliant entre Lyon et la capitale algérienne. Parmi ces dernières, la compagnie aérienne nationale Air Algérie, mais aussi les deux low cost ASL Airlines et Transavia. Réserver son billet de voyage dès maintenant et planifier ses vacances très tôt permet de profiter des différentes offres promotionnelles que proposent ces compagnies aériennes.

Il est toujours conseillé de vérifier les horaires et la disponibilité des vols directement auprès des compagnies aériennes, des comparateurs de vols ou via les plateformes de réservation en ligne.

