Destinations à découvrir en 2025 : Alger brille dans le top 5 de Simon Calder, expert en voyages

Dans un article pour le journal britannique The Independent, Simon Calder, expert en voyages, suggère d’explorer la capitale algérienne, Alger, en quête d’une expérience plus authentique, loin des sentiers battus et du tourisme de masse au Maroc.

L’Algérie s’offre petit à petit une place parmi les destinations touristiques à visiter absolument. Fort de son potentiel, le pays ne déçoit jamais ses visiteurs qui ont fait le choix d’explorer ses merveilles.

À LIRE AUSSI : Le tour du monde en 12 destinations : Alger, une escale incontournable en 2025 selon les Émiratis

Top 5 des destinations à visiter absolument en 2025, selon Simon Calder

L’expert en voyages recommande de découvrir ces cinq destinations avant que les foules ne s’y installent. Pour lui, telle est la stratégie d’un voyageur qui souhaite tirer le meilleur parti de leurs aventures dans les quatre coins du globe.

En effet, le correspondant de voyage pour The Independant a dévoilé sa liste des destinations à visiter en 2025 et dont il vaut mieux profiter en toute tranquillité, loin du surtourisme qui envahit plusieurs pays populaires.

En tête de cette liste, Simon Caldler recommande de visiter Tbilissi, capitale de la Géorgie, qui offre à ses visiteurs un magnifique cadre naturel au pied des montagnes. En deuxième place de cette sélection se distingue Poros en Grèce. Selon cet expert, cette charmante île offre des plages peu fréquentées et une ville étonnement jolie.

Par ailleurs, les suggestions de Simon Calder se poursuivent avec Rotterdam, aux Pays-Bas, qui a vécu pendant longtemps dans l’ombre d’Amesterdam, mais qui s’offre aujourd’hui une place dans les catalogues des agences de voyages britanniques.

Durres en Albanie arrive en quatrième place de cette sélection des meilleures destinations à visiter en 2025, avant Alger qui complète ce top 5 de Simon Calder.

Alger, une alternative idéale au surtourisme de Marrakech

En effet, dans sa sélection des destinations à ne pas manquer en 2025, Simon Calder recommande de visiter le plus grand pays d’Afrique avant que les foules ne s’y installent. Pour lui, Alger, la capitale algérienne, est bien plus qu’une simple réponse à une question de géographie. Cette ville dynamique séduira ses visiteurs par la diversité de ses paysages : un port animé, une Casbah millénaire, des quartiers coloniaux élégants et des jardins verdoyants.

Par ailleurs, son riche patrimoine historique, mis en valeur par le musée national des antiquités, en fait une destination incontournable. Pour Calder, la visite d’Alger est aussi l’occasion de faire des rencontres sympathisantes et de recevoir un accueil chaleureux.

Dans son article, l’expert en voyages met en avant les facilitations adoptées par le gouvernement algérien en faveur des touristes étrangers. Notamment, le visa à l’arrivée et le lancement de la nouvelle ligne aérienne par Air Algérie qui desservira désormais l’aéroport de Londres Stansted.

Trois raisons de découvrir Alger en 2025 selon Simon Calder :

Alger offre une expérience de voyage plus authentique et enrichissante et se présente comme une alternative authentique au tourisme de masse ;

Avec sa Casbah classée à l’UNESCO, ses quartiers coloniaux et son musée national des antiquités, Alger est une véritable mine d’or pour les amateurs d’histoire et de culture ;

Selon Simon Calder, Alger est une ville en devenir, qui attire de plus en plus l’attention des voyageurs.

À LIRE AUSSI : National Geographic : le Tassili N’Ajjer et le Hoggar parmi les plus beaux paysages d’Afrique