Algériens, préparez vos valises : 50 destinations à découvrir en 2027 selon Lonely Planet

Envie d’évasion et de pépites méconnues pour vos prochaines vacances ? Le guide de référence Lonely Planet dévoile enfin son palmarès exclusif des 50 meilleures destinations où voyager dans le monde en 2027.

Qu’il s’agisse de vibrer au rythme culturel du Québec, de s’offrir une parenthèse paradisiaque à Okinawa, d’arpenter les îles grecques hors des sentiers battus, d’explorer la nature sauvage du Costa Rica, les trésors d’Oman ou les lagons d’exception de la Nouvelle-Calédonie, ce classement incontournable rassemble les plus beaux voyages à réaliser sur tous les continents.

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Lonely Planet dévoile son Best in Travel 2027

Lonely Planet vient d’officialiser sa sélection Best in Travel pour 2027, regroupant cinquante destinations et expériences coup de cœur à travers la planète. Ce palmarès annuel propose une véritable diversité d’itinéraires sur mesure, pensés aussi bien pour les escapades express que pour les grands voyages immersifs.

Du côté de l’Amérique du Nord, la sélection met à l’honneur de grands classiques comme le charme pittoresque de Québec, les séquoias majestueux de la côte californienne, le Maryland, l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que les paysages uniques du Nouveau-Mexique. Le guide enrichit ce palmarès d’expériences plus insolites et captivantes, qu’il s’agisse de passer une nuit au phare de Rose Island, d’admirer l’Alaska lors d’un survol spectaculaire ou de sillonner la route des vins dans la Valle de Guadalupe au Mexique.

Par ailleurs, les amateurs d’évasion pourront choisir entre les grands espaces sauvages du Minnesota pour une reconnexion avec la nature, ou l’effervescence mythique de South Beach à Miami pour une pause ensoleillée.

Patrimoine historique, expériences insolites, nature…

Cap sur l’Europe, qui regorge de destinations très en vogue : la Vénétie (notamment Venise et les Dolomites), la ville allemande de Dessau, la Riviera suédoise vers Skanör-Falsterbo, la ville de Šibenik en Croatie, ou encore León en Espagne. Pour varier les plaisirs, Lonely Planet recommande aussi d’emprunter la route Napoléon en France, de caboter au milieu des îles Éoliennes en Sicile, de sillonner le chemin de Saint Cuthbert jusqu’à l’île de Lindisfarne, de faire de la plongée dans les eaux grecques ou d’admirer le majestueux fjord de Killary en Irlande.

Côté Amérique centrale, du Sud et Caraïbes, plusieurs destinations sortent du lot : l’île de Montserrat, la région des lacs autour de Bariloche en Argentine, la cité coloniale de Grenade au Nicaragua et l’archipel de Bocas del Toro au Panama. Lonely Planet y propose des activités mémorables, comme une croisière d’exploration aux Galápagos, un cours de tango au cœur de Buenos Aires, un plongeon dans les eaux glacées de l’Antarctique ou une randonnée immersive dans la forêt de nuages de Monteverde au Costa Rica.

Direction l’Afrique et le Moyen-Orient, où la sélection met à l’honneur Oman, la capitale marocaine Rabat, ainsi que les parcs nationaux kényans de Tsavo Est et Tsavo Ouest. Parmi les incontournables à vivre, le guide suggère de visiter les grands musées d’Abou Dabi, de faire un safari à Gombe en Tanzanie — célèbre pour les recherches de Jane Goodall sur les chimpanzés — ou de partir explorer les îles de São Tomé-et-Príncipe.

Okinawa, Chengdu, Darjeeling Himalayan Railway…

L’Océanie est également à l’honneur avec Dunedin et le district de Waitaki en Nouvelle-Zélande, la région du Tweed en Australie ainsi que la Nouvelle-Calédonie. Côté expériences, le guide invite à s’émerveiller devant l’art du Centre rouge australien, à s’immerger dans la culture traditionnelle samoane (le Fa’a Sāmoa) ou à vivre de superbes aventures nautiques au cœur de la Polynésie française.

Enfin, le continent asiatique vient clore cette sélection avec des destinations comme Okinawa au Japon, Chengdu en Chine, le Gujarat en Inde, Da Nang au Vietnam ou encore l’île de Fulidhoo aux Maldives. Pour ponctuer ces voyages, le guide suggère une croisière à la rencontre des orangs-outans en Malaisie, une traversée à bord du célèbre Darjeeling Himalayan Railway en Inde, une randonnée sur le Michinoku Coastal Trail au Japon, une escapade gourmande à Taïwan ou l’exploration de l’architecture audacieuse d’Astana au Kazakhstan. De quoi nourrir vos envies d’évasion pour de nombreuses années !

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