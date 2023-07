Destination la Belgique pour le défenseur de l’USM Alger Belaid

Tout porte à croire que la saison en cours sera la dernière pour le défenseur de l’USM Alger Zinedine Belaid. Convoité par plusieurs clubs français et arabes, c’est finalement en championnat belge qu’il devrait aller monnayer son talent.

Zinedine Belaid a fait une saison exceptionnelle avec l’USMA. Il s’est vu ses efforts récompensés par une convocation en équipe d’Algérie. Il a même eu la chance de jouer face à l’Ouganda le 18 juin dernier à Douala et a fourni une prestation correcte.

Il faut dire que les bonnes performances du jeune défenseur de 24 ans ont suscité l’admiration de plusieurs recruteurs. Sa consécration en Coupe de la Confédération CAF avec l’USMA et son nouveau statut de joueur international ont augmenté sa côte. En effet, des clubs français et arabes se sont manifestés pour s’offrir le natif de Thenia. Mais, apparemment, ce dernier est bien parti pour aller monnayer son talent en championnat belge.

Destination Club Brugge pour Belaid ?

Selon les médias belges, les responsables du Club Brugge ont jeté leur dévolu sur le défenseur international. Ils le voient capable d’apporter un plus au compartiment défensif de leur équipe en prévision du prochain exercice.

Ce qui les a incités de l’engager, c’est évidemment le passage réussi des joueurs algériens en championnat belge. On cite notamment Youcef Atal et Ramy Bensebaini par le passé et Adem Zorgane et Abdelkahar Kadri actuellement.

Le célèbre journaliste Sacha Tavolieri révèle qu’une offre de 500.000€ a été faite par le Club Brugge à l’USMA. Une somme qui représente la clause libératoire dont dispose le joueur dans son contrat, signé en octobre 2020 (Il s’était engagé pour quatre ans avec l’USMA en provenance du NAHD, ndlr). Un contrat de trois ans attend le joueur, avec un salaire annuel brut de 300.000 Euros.

Dans le cas où son transfert au Club Brugge se concrétise, Zinedine Belaid va sans doute franchir un autre cap dans sa carrière. Non-seulement parce qu’il va découvrir un championnat d’un bon niveau, mais aussi parce qu’il aura l’opportunité de jouer l’Europa Conference. Dans tous les cas de figure, on en saura davantage dans les jours à venir…