Dessertes Marseille – Skikda : Algérie Ferries annule des traversées

Suite à l’accident survenu au niveau du port de Skikda, le jeudi 3 novembre dernier, un des navires de la compagnie maritime nationale a été endommagé. En effet, il s’agit du Tassili II qui a percuté le quai n°6 du port en question, alors qu’il était en train d’accoster.

Par conséquent, Algérie Ferries a procédé à l’annulation de plusieurs de ces traversées. Mais aussi au report de quelques autres. Sont concernées par ce changement de programme, les traversées figurant dans le programme du Tassili II à destination de Marseille, prévues pour l’actuel mois de novembre 2022.

Cependant, ces traversées ne sont pas les seules à âtre impactées par l’accident de Tassili II. Le transporteur maritime national vient aussi d’annoncer l’annulation d’autres dessertes au départ de Skikda.

Algérie Ferries annule des traversées au départ de Skikda vers Marseille

En effet, dans un communiqué rendu public aujourd’hui le 10 novembre 2022, Algérie Ferries vient d’annoncer l’annulation de plusieurs traversées prévues pour le mois de décembre 2022. Il est question de celles programmées au départ du port de Skikda vers celui de Marseille en France.

Il est question des dessertes prévues pour être assurées par le Tassili II, comme suit :

Au départ de Marseille vers Skikda, prévue pour le 5 décembre 2022 à 12 h 00, annulée ;

Depuis Skikda vers le port de Marseille, programmée pour le 8 décembre 2022 à 12 h 00, annulée.

Par ailleurs, dans son communiqué, Algérie Ferries rassure ses clients et indique que son navire. Tassili II reprendra son programme initial au départ du port de Marseille vers celui d’Alger. Et ce, le mercredi 14 décembre 2022 à 16 h00. Pour rappel, pour assurer le transport de ses clients, Algérie Ferries a fait appel à son navire El Djazair II. Et ce, dans le but de remplacer le Tassili II.