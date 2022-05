Dessertes France – Algérie : Corsica Linea ouvre les réservations

Après une longue attente de la part de la diaspora algérienne, le ministre des transports a fini par dévoiler son nouveau programme le jeudi 1 mai 2022. Dans le cadre du nouveau programme de l’été 2022, le nombre de liaisons a augmenté de deux à sept par semaine. En vertu du principe de la réciprocité reliant la France à l’Algérie, les compagnies maritimes étrangères bénéficieront du même avantage.

La nouvelle est officielle. Le transporteur maritime Corsica Linea vient de lancer la vente de ses billets entre Marseille à destination d’Alger et de Bejaïa. Pour rappel, la compagnie opère jusqu’à la fin du mois de mai une liaison par semaine (aller-retour) sur la ligne Marseille-Alger.

En vue de l’arrivée de la saison estivale, la compagnie augmentera ses traversées au départ de Marseille à destination de l’Algérie pour faire face à la forte demande des ressortissants de la diaspora algérienne. « Nous avons le plaisir de vous informer que les réservations vers l’Algérie sont désormais ouvertes jusqu’au 28 septembre 2022! » lit-on sur le communiqué de la compagnie maritime publié sur sa page Facebook.

Par ailleurs, la compagnie Corsica Linea a déclaré qu’en raison des très nombreuses sollicitations enregistrées pour la mise en vente des billets pour les liaisons estivales reliant Marseille à Alger et Bejaia, le site et le centre d’appels Corisca sont susceptibles d’être « saturés ». « Toutes nos équipes sont pleinement mobilisées pour normaliser la situation. » continue de rassurer Corsica Linea.

Les liaisons maritimes prévues par Corsica Linea pour l’Algérie

Conformément aux dires du député de l’émigration Tawfik Kheddim, sur sa page Facebook, le transporteur maritime français a programmé quatre dessertes par semaine et ce, entre l’Algérie et la ville de Marseille. En effet, Corsica Linea compte trois liaisons hebdomadaires sur la ligne Alger-Marseille ainsi qu’une desserte hebdomadaire reliant le port de Bejaïa à celui de Marseille.

Le député a fait savoir que le nouveau programme de la compagnie entrera en vigueur le 14 juin 2022 pour ce qui concerne la liaison Alger-Marseille et à compter du 18 juin prochain pour les traversées Béjaïa-Marseille. Le parlementaire a aussi indiqué que les dessertes sur la route Marseille-Alger sont programmées le vendredi, le dimanche et le mardi. La compagnie Corsica Linea assurera la desserte de la ligne Marseille-Bejaia chaque samedi.

Un grand navire est mobilisé pour la desserte d’Alger depuis Marseille

Au cours de la saison estivale, le transporteur maritime français Corsica Linea reliera Alger à Marseille grâce au navire Méditerranée. Ce dernier est le plus grand bateau de la compagnie, doté d’une longueur qui atteint 165 mètres et pouvant transporter 2800 passagers et 690 véhicules.

La Corsica Linea opère, depuis sa reprise des liaisons avec l’Algérie en novembre dernier, ses dessertes entre Marseille et Alger en embarquant sur le navire Danielle Casanova. Celui-ci mesure 176 mètres et peut transporter 2 400 voyageurs et 700 véhicules, conformément aux informations que la compagnie a publiées sur son site internet.