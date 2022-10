La compagnie maritime national, Algérie Ferries, a fait face à plusieurs épisodes chaotiques. En effet, à cause de l’indisponibilité des billets à bord de cette compagnie, à une certaine période, plusieurs scènes désolantes ont été enregistrées, de la part des clients, dans plusieurs de ses agences.

Au moment où tout le monde pensait que ces scènes représentent un mauvais souvenir de la compagnie maritime national, de nouveaux témoignages ont surgi de nulle part sur la toile, pour montrer une nouvelle scène. Et ce, notamment avant le départ de la dernière traversée entre le port de Marseille et ce lui d’Alger, programmée pour le 5 octobre prochain.

Du surbooking chez Algérie Ferries

Selon les témoignages des voyageurs, qui ont raconté la scène sur Facebook, une centaine de voyageurs n’ont pas pu embarquer lors de cette traversée entre Marseille et Alger. Et pour cause, la compagnie nationale maritime qui a vendu des billets pour cette même desserte, qui dépassent la capacité d’accueil du navire chargé d’assurer cette traversée.

En temps normal, c’est le Badji Mokhtar III qui assure la desserte de cette ligne. Par ailleurs, Algérie ferries a décidé de le remplacer par le Djazair II, qui dispose d’une capacité d’accueil inférieur à celle du Badji Mokhtar III. Ce qui a déclenché une situation de surbooking.

Pour tenter de régler cette situation, Algérie ferries a décidé de changer la date du départ de ces voyageurs concernés. Notamment, en la rapportant au samedi 8 octobre prochain. Mais ce n’est pas tout. Algérie ferries a également pensé à indemniser ces passagers, en leur proposant une indemnité de 60 euros par la nuit, rapporte l’un des voyageurs concernés par ce surbooking.

Malgré le fait qu’Algérie Ferries a pu trouver une solution pour régler ce problème, la compagnie nationale maritime a été une nouvelle fois touchée, par le coup des billets.