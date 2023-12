Dessalement d’eau de mer : lancement imminent d’une nouvelle station à Skikda

Le directeur général de la Société algérienne de l’énergie, Mohamed Bouteba, a récemment annoncé le prochain lancement d’une ambitieuse sixième station de dessalement d’eau de mer dans la wilaya de Skikda. Cette station, d’une capacité impressionnante de 120 000 mètres cubes par jour, sera mise en œuvre par une filiale de l’entreprise énergétique nationale, Sonatrach.

La wilaya de Skikda se dote d’une nouvelle station de dessalement

Dans une déclaration diffusée à la radio algérienne, Mohamed Bouteba a souligné l’importance stratégique de cette nouvelle station, conçue pour répondre aux demandes croissantes de la raffinerie de Skikda. Les besoins estimés de cette dernière s’élèvent à 50 000 mètres cubes d’eau par jour. De plus, la station de dessalement allouera environ 30 000 mètres cubes par jour au complexe Asmidal, et 40 000 mètres cubes pour satisfaire les besoins en eau de la population locale.

L’annonce a également inclus des détails sur le calendrier du projet. La signature du contrat, prévue pour le début de l’année 2024, marquera le coup d’envoi de ce projet colossal. Avec un délai d’exécution fixé à 24 mois, les autorités visent à mettre en service cette station de dessalement dans un avenir proche, renforçant ainsi la sécurité en eau dans la région et répondant aux défis croissants de la demande en ressources hydriques.

Deux nouvelles stations de dessalement en cours de réalisation à Tizi Ouzou

Il y a quelques semaines, les travaux de réalisation d’une première station de dessalement ont été entamés dans la wilaya de Tizi Ouzou. Un projet d’envergure qui servira à lutter contre les conséquences de la sécheresse sur les réserves en eau de la wilaya.

Tizi Ouzou compte par ailleurs se doter d’une 2ᵉ station de dessalement, en prévision des épisodes de stress hydrique qui se font de plus en plus fréquents. La première station, qui est implantée à Tigzirt, aura une capacité totale de 60 000 m³ par jour. Tandis que la seconde station sera localisée à Azeffoun et pourra produire jusqu’à 300 000 m³/jour.