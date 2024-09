Dessalement d’eau de mer : l’Algérie reçoit le premier lot de pompes japonaises

Dans le cadre de la stratégie hydrique, l’Algérie a reçu un lot d’équipements de dessalement d’eau de mer ce vendredi 13 septembre 2024, en provenance du Japon. Ce lot comprend des pompes de qualité, destinées à quatre stations de dessalement algériennes.

La collaboration de l’Algérie et le Japon marque un tournant majeur dans l’initiative de répondre aux besoins locaux en eau potable. Notamment suite aux différents épisodes de sécheresse que nous avons connu ces derniers temps.

Une collaboration stratégique avec le Japon

Dans sa perspective du renforcement des infrastructures hydrauliques, l’Algérie fait appel aux entreprises japonaises pour répondre à ses besoins en matière d’équipements.

Les pompes de dessalement d’eau de mer seront placées dans les prochaines semaines dans quatre stations phares, à savoir celle de Zéralda, de Fouka, de Cap Djinet et de Boudouaou.

Les pompes de dessalement d’eau japonaises, ultra-modernes, sont réputées pour leur efficacité et robustesse. Les tests techniques sont prévus pour la fin du mois en cours afin de garantir le bon fonctionnement du matériel. Ainsi, mettre en marche le dispositif et assurer un rendement optimal. De plus, les autorités suivront de près l’évolution du projet en garantissant une gestion efficace des stations.

L’Algérie mise sur le dessalement d’eau de mer pour garantir la sécurité hydrique

Le gouvernement algérien a multiplié ses efforts afin de faire face à la crise hydrique actuelle. Ainsi que de répondre aux conséquences du réchauffement climatique. Pour cela, le recours au dessalement d’eau de mer s’inscrit dans les priorités de l’Algérie.

À l’heure actuelle, plusieurs stations de dessalement sont en service. Cependant, la collaboration avec le Japon est nécessaire. Cela permettra d’accroitre la capacité nationale et diversifier les sources d’eau à travers le territoire.

En outre, ce projet de dessalement d’eau de mer garantira l’accès constant à l’eau potable. De plus, il réduira la dépendance aux barrages et réservoirs, car ces derniers sont souvent exposés aux changements météorologiques.

En somme, l’Algérie mise sur le dessalement d’eau de mer pour faire face aux défis du réchauffement climatique. Ainsi, le gouvernement a choisi le Japon comme partenaire stratégique pour l’approvisionnement en équipements nécessaires et de haute qualité.

