Dessalement de l’eau de mer : l’Algérie invite les Japonais à investir

La crise de l’eau que traverse l’Algérie en cet été 2021 s’annonce sérieuse. Les réactions des citoyens et certaines décisions des autorités témoignent que la solution est loin d’avoir été trouvée. Une solution qui ne se trouve d’ailleurs pas en Algérie, vu que les Japonnais sont d’ors et déjà invités à prendre part, via leur expérience et leur investisseuse, à trouver une voie de sortie qui fera de nouveau jaillir l’eau dans les robinets des domiciles de la capitale et de plusieurs autres régions en souffrance à travers le pays.

Aujourd’hui, le ministre de l’Énergie et des mines, Mohamed Arkab, a reçu, au siège de son ministère, l’ambassadeur du Japon, Akira Kunu. Cette rencontre vise à discuter des relations bilatérales et des possibilités de coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment énergétiques.

Crise de l’eau : le Japon au secours de l’Algérie ?

Mis en avant lors de cette rencontre, les deux cotés ont souligné l’importance du domaine du dessalement d’eau, qui a été qualifié d’option stratégique à court et à moyen terme. Le ministre de l’Énergie et des mines, Mohamed Arkab, avait même « invité les entreprises japonaises à participer au développement de ce domaine » en Algérie, indique un communiqué du dit ministère.

La rencontre du ministre avec l’ambassadeur du Japon en Algérie s’est terminée sur un accord visant à organiser des rencontres par visioconférence, qui seront le trait d’union entre le ministère et les entreprises japonaises intéressées par cette perspective d’investissement dans le domaine du dessalement de l’eau de mer en Algérie.

En outre, la journée d’aujourd’hui a été marquée par une annonce des services de la wilaya d’Alger qui ont décidé d’une suspension partielle jusqu’à nouvel ordre de l’activité de toutes les stations de lavage auto dans la circonscription de la wilaya. Cette décision vise selon le communiqué à rationner les réserves d’eau.