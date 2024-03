Design ultraléger, performances puissantes avec l’IA… Découvrez le nouveau LG Gram Pro !

SÉOUL, 17 mars 2024 — LG Electronics (LG) étend sa série LG gram en 2024, offrant aux consommateurs une plus large sélection de choix convaincants, y compris le nouveau LG Gram Pro. Mélange parfait de puissance et de portabilité, les ordinateurs portables ultralégers de la série LG Gram combinent des spécifications haut de gamme avec des conceptions exceptionnellement fines mais durables et une autonomie d’une journée. Tous les modèles 2024 sont dotés des dernières fonctions compatibles IA sur l’application LG gram Link, simplifiant les tâches telles que le partage de fichiers, le partage de photos et la mise en miroir d’écran sur les appareils LG gram, Android et iOS.

LG gram Pro et LG gram Pro 2-en-1

Les meilleurs ordinateurs portables LG Gram Pro de leur catégorie (modèles 16Z90SP et 17Z90SP) sont équipés d’un processeur Intel ® Core™ Ultra à architecture hybride, d’un SSD NVMe PCIe 4.0 et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050. 1 Les nouveaux ordinateurs portables LG Gram Pro sont également équipés d’Intel ® AI Boost, l’unité de traitement neuronal (NPU) d’Intel qui peut gérer les charges de travail d’IA même sans connexion réseau.

De plus, les nouveaux LG Gram incluent l’application LG Gram Link qui améliore la compatibilité, qui facilite le partage de fichiers, les transferts de photos et la mise en miroir d’écran sans effort entre LG Gram (Windows) et les appareils Android ou iOS. 2 L’application dispose aussi d’une fonction d’IA intégrée qui catégorise intelligemment les photos stockées sur Gram et simplifie la recherche d’images grâce à l’identification par mot clé. Renforçant la compatibilité et l’expérience globale de LG Gram, LG Gram Link crée un écosystème interconnecté d’appareils, tels que des smartphones et des tablettes fonctionnant avec le clavier et la souris de LG Gram, offrant aux utilisateurs une connectivité et une évolutivité améliorées.

Les nouveaux modèles LG Gram Pro disposent d’un double système de refroidissement. La puissance de refroidissement supplémentaire permet aux nouveaux ordinateurs portables de fonctionner de manière optimale, même lorsqu’ils utilisent des logiciels exigeants tels que des suites de montage vidéo et des outils de création d’images IA. Avec leur design ultra-fin et ultra-léger, les LG gram Pro 16 et 17 pouces offrent une portabilité exceptionnelle, un style élégant et des performances haut de gamme, ce qui les rend idéaux pour les professionnels en déplacement ou pour toute personne recherchant un appareil haut de gamme. Solution informatique en déplacement.

LG gram Pro dispose d’une qualité d’image hors du commun

Les ordinateurs portables LG Gram Pro offrent une qualité d’image époustouflante avec des couleurs et un contraste superbe, offrant une couverture à 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Les deux modèles sont équipés d’un écran IPS à résolution Wide Quad XGA (WQXGA / 2 560 x 1 600), tandis que le LG gram Pro de 16 pouces est également disponible avec un écran OLED de résolution WQXGA+ (2 880 x 1 800). Pour une connectivité pratique, chaque modèle intègre une variété de ports, notamment Thunderbolt 4, USB Type-C, USB Type-A et HDMI.

Le LG gram Pro 2-en-1 (modèle 16T90SP) a remporté un prix de l’innovation au CES 2024 et a récemment été répertorié dans le GUINNESS WORLD RECORDS ™ comme l’ordinateur portable 2-en-1 de 16 pouces le plus léger. Cet ordinateur portable polyvalent et « convertible » est également doté d’un écran OLED de résolution WQXGA+. 4 Il présente un design incroyablement fin et ultraléger, mesurant seulement 12,4 millimètres d’épaisseur et ne pesant que 1 399 grammes, ce qui le rend facile à transporter et idéal à des fins de productivité et de divertissement. La charnière réglable à 360 degrés, le design du cadre super fin à 4 directions, l’écran tactile réactif et le stylet rechargeable sans fil offrent aux utilisateurs une flexibilité exceptionnelle et une expérience utilisateur améliorée.

Gram LG 2024

LG présente également les nouveaux ordinateurs portables LG Gram 17, 16, 15 et 14 (modèles 17Z90S, 16Z90S, 15Z90S et 14Z90S) pour 2024. Dotés d’un design fin et ultra-léger et d’une batterie longue durée, les LG Gram sont parfaits pour les voyageurs d’affaires et des fonceurs occupés. Tous les modèles LG Gram 2024 sont dotés de processeurs Intel® Core ™ Ultra, de SSD NVMe PCIe 4.0 et de panneaux IPS haute luminosité avec revêtement antireflet.

Les modèles LG Gram 17 et Gram 16 sont dotés d’écrans de résolution WQXGA et de grandes tailles d’écran, ce qui les rend adaptés à la fois au travail et à la consommation multimédia. Les modèles plus petits de 15 et 14 pouces offrent une transportabilité suprême et une expérience utilisateur tout aussi satisfaisante. Tous les modèles de la famille LG Gram 2024 sont équipés d’une webcam Full HD (1 920 x 1 080) intégrée pour les appels vidéo et les conférences. Ils sont également livrés avec une variété de logiciels conviviaux, tels que LG Glance de Mirametrix pour améliorer la sécurité et la confidentialité, ainsi que le nouveau LG gram Link.

« La série LG gram Pro présente une nouvelle gamme de produits passionnante combinant un design ultra-mince et des performances puissantes », a déclaré YS Lee, vice-président et chef de l’unité commerciale informatique de LG Electronics Business Solutions Company. « Nous continuerons d’élargir la série LG Gram, en proposant des appareils portables de haute qualité qui offrent une expérience utilisateur haut de gamme. »

