Desert Rose, le film sur les essais nucléaires en Algérie, en compétition en Égypte

La 13ᵉ édition du festival du cinéma africain de Luxor se tiendra du 9 au 13 février 2024, en Égypte. Né de la volonté de rapprocher l’Égypte du reste des pays africains, le festival représentera cette année une sélection de 44 films en provenance de plusieurs pays.

Ces réalisations s’affronteront autour de quatre compétitions, à savoir : le meilleur long-métrage, meilleur court-métrage, meilleur film diaspora et meilleur film étudiant.

Le Film « Desert Rose » du réalisateur algérien Oussama Benhassine en compétition en Égypte

Parmi les films sélectionnés pour concourir à l’un de ces prix, figure un film algérien. Il en est question du court métrage « Desert Rose » du réalisateur Oussama Benhassine, qui sera en compétition dans la catégorie des meilleurs courts métrages.

« Desert Rose » traite la sombre histoire des essais nucléaires français à Reggane au sud de l’Algérie et des crimes successifs perpétrés contre cette région, en février 1960. Le film raconte les espoirs de la population de cette région et comment la France coloniale a planifié ces opérations dans le plus grand secret. Dont les conséquences étaient désastreuses, durant de nombreuses années.

Un court métrage sur le drame des essais nucléaires français en Algérie

Le court métrage, réalisé par Oussama Benhassine, commence par l’enfant Abbas, dynamique et joyeux, qui partage son quotidien avec sa chienne Zina, qui lui tient compagnie pendant ses journées, dans l’attente du retour de son père de son voyage. Dans la foulée des événements, Abbas découvre que son père était un Moudjahid tombé en martyr dans l’une des batailles.

À travers un enchainement d’événements et de scènes, le réalisateur montre que le 13 février 1960 marque la date du premier essai nucléaire avec l’explosion de la bombe « Gerboise bleue », lancée par la France sur le site de Reggane. Le décor de ce court métrage met en scène des personnages aux idées contradictoires : le grand-père d’Abbas qui assume l’éducation de son petit-fils, sa mère douce et patiente, les Moudjahids en otage…

