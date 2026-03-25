Désengorger la capitale : Un nouveau tronçon routier reliant ces 02 communes enfin ouvert à la circulation

Un nouveau jalon a été franchi mercredi dans le cadre de l’amélioration de la mobilité urbaine à Alger. Le premier tronçon de l’axe reliant le complexe olympique « Mohamed Boudiaf » (5 Juillet) à la commune de Khraicia a été officiellement ouvert à la circulation, facilitant désormais l’accès direct vers Draria.

Le coup d’envoi a été donné par le Wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, qui s’est rendu sur place pour inspecter la qualité des infrastructures livrées. Lors de sa visite, le chef de l’exécutif de la wilaya a insisté sur l’importance de la sécurisation de cet accès et sur la coordination nécessaire avec les services de sécurité pour orienter efficacement les automobilistes.

Baba Hacène – Khraïcia : Les travaux s’accélèrent sur le deuxième tronçon

Alors que ce premier segment vers Baba Hacène et Draria est désormais opérationnel, les efforts se concentrent sur la deuxième tranche. Celle-ci s’étend sur 3,5 km de Baba Hacène jusqu’à Khraicia, rejoignant ainsi le deuxième rocade (reliant Birtouta à Zéralda). Ce chantier d’envergure comprend la réalisation d’ouvrages d’art stratégiques destinés à fluidifier durablement le trafic.

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Par ailleurs, les études techniques pour d’autres bretelles sont d’ores et déjà finalisées. Ces nouveaux accès desserviront prochainement :

Le site d’habitation AADL de Draria.

La zone de Oued Tarfa, permettant une insertion rapide sur l’autoroute.

Front de mer d’Alger : Un accès direct pour éviter les bouchons de Ben Aknoun

Ce projet structurant ne se limite pas à la banlieue sud-ouest. Il s’inscrit dans une vision globale de modernisation du réseau routier de la capitale. À terme, cette liaison permettra de rejoindre directement le front de mer au cœur d’Alger (Bab El Oued) via Frais-Vallon.

Cette artère majeure devrait soulager la pression automobile sur plusieurs communes limitrophes, notamment :

Ben Aknoun et Bouzaréah.

Beni Messous et El Biar.

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En supprimant les points de congestion aux entrées de ville et en multipliant les accès vers le complexe Mohamed Boudiaf, les autorités locales espèrent offrir une meilleure fluidité aux milliers d’usagers qui empruntent quotidiennement ces axes saturés.

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