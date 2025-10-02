Désengorger et embellir Alger : voici les décisions immédiates du ministre-wali

Alors que la circulation reste un défi quotidien pour de nombreux Algérois, un projet structurant avance à grands pas sur le flanc sud de la capitale. Le ministre, wali de la wilaya d’Alger, Mohamed Abdennour Rabhi, s’est rendu sur le terrain pour une visite d’inspection haute en couleurs.

L’objet de sa tournée, le chantier de la route de liaison entre l’échangeur du 5 Juillet et Khraïcia, un axe majeur promettant de métamorphoser la mobilité dans cette partie de la ville.

Portant une attention particulière aux détails, de l’avancement des travaux à l’esthétique finale, le wali a émis des directives fermes pour garantir la livraison de cet ouvrage dans les délais impartis, un soulagement attendu par des milliers d’usagers.

Bab El Oued – Khraïcia : un tronçon de 10 km pour fluidifier le trafic au sud d’Alger

Ce projet s’inscrit dans le cadre du « plan jaune », la feuille de route dédiée aux transports et à la mobilité de la vision stratégique pour le développement et la modernisation de la capitale. D’une longueur de 10 kilomètres, cet axe, baptisé « route des Arudes Sud II », est conçu comme un maillon essentiel du réseau routier principal. Son rôle est multiple, il doit :

Désengorger la partie sud de la capitale et faciliter les déplacements des automobilistes de Bab El Oued jusqu’à Khraïcia.

et faciliter les déplacements des automobilistes de Bab El Oued jusqu’à Khraïcia. Créer une « fluidité mouvementielle » pour les citoyens après son ouverture et servira de route de déviation pour les communes d’El Achour et de Draria. Absorbant ainsi une partie significative du trafic de transit.

Le wali d’Alger donne des instructions précises pour accélérer la cadence des travaux

Lors de sa visite, Mohamed Abdennour Rabhi n’a pas seulement constaté l’état d’avancement « considérable » des trois premières phases du projet. Il a également donné une série d’instructions sans équivoque pour maintenir la dynamique.

Parmi les mesures phares figure l’obligation de travailler en régime de rotation 3×8. Cette organisation du travail, impliquant trois équipes se relayant sur 24 heures, vise à achever les travaux dans les délais convenus.

Le wali a exigé la mobilisation de toutes les ressources humaines et les moyens nécessaires. Il a également insisté sur l’impératif d’établir un calendrier détaillé pour l’exécution des travaux. La sécurisation des usagers est également une priorité, avec l’obligation de poser des panneaux de signalisation au niveau des tronçons déjà réalisés.

Un souci du détail pour un ouvrage fonctionnel et esthétique

Au-delà de l’urgence du calendrier, le ministre-wali a porté une attention particulière à la finition et à l’intégration environnementale de l’infrastructure. Ses consignes ont été claires :

Finaliser l’aménagement des accotements et des bordures.

des accotements et des bordures. Évacuer tous les gravats et les déchets de chantier pour assainir les abords.

de chantier pour assainir les abords. Embellir le parcours par la plantation de végétation, ajoutant « une touche esthétique à la route ».

ajoutant « une touche esthétique à la route ». Installer les lampadaires sur les candélabres au fur et à mesure de la progression des travaux, garantissant un éclairage immédiat dès l’ouverture.

La visite du wali d’Alger sur le chantier de la route 5 Juillet – Khraïcia marque une étape cruciale dans la concrétisation de ce projet d’envergure. Les instructions fermes données aux équipes concernent à la fois le respect du calendrier, la sécurité des usagers et la qualité esthétique finale de l’ouvrage.

L’achèvement de cette liaison est donc attendu comme un élément clé pour résorber les embouteillages chroniques. Ainsi que pour offrir une alternative de circulation viable aux habitants du sud de la capitale. Contribuant ainsi à la modernisation globale du réseau de transport algérois.