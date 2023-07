Désengorgement des routes à Alger : deux nouvelles trémies inaugurées

Ce lundi, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures, Lakhdar Rakhroukh s’est rendu à Cheraga pour inaugurer officiellement les deux trémies qui étaient en construction. Accompagné du wali d’Alger, ce dernier a mis en service deux tunnels situés sur la route nationale RN41 sise dans la commune de Cheraga.

Rakhroukh inaugure deux nouvelles trémies pour limiter la circulation à Cheraga

Dans le cadre de la réalisation de projets visant à faciliter la circulation des citoyens et à désengorger le trafic dans la capitale, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures, Lakhdar Rakhroukh, le wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabahi, ainsi que la présidente de l’Assemblée populaire de wilaya, Najiba Djillali, ont effectué une visite de travail et d’inspection de plusieurs projets relevant du secteur dans la capitale.

Lors de la première étape de la visite, la délégation a mis en service deux trémies situés sur la route nationale RN41 à la commune de Cheraga. Ce projet revêt une grande importance pour désengorgement du trafic sur la route nationale et facilitera la circulation des usagers de la route.

La nouvelle bretelle d’El-Anasser bientôt en service à Alger

Le 24 avril dernier, Mohamed Abdenour Rabhi s’était rendu sur le chantier de la nouvelle route construite au sud d’El Anasser, dans la commune de Kouba. Le wali était accompagné de directeurs exécutifs, de représentants d’institutions étatiques et d’autres cadres du secteur.

L’objectif de la visite était de vérifier que les travaux avancent bien et de donner un coup d’accélérateur au chantier. Lors de son inspection, Rabhi a examiné l’avancement de la section reliant Kouba à Birkhadem. Cette route traverse plusieurs zones, notamment Garidi, Bellevue, mais aussi, Sidi Mbarek.

Ayant évolué à vitesse réduite à cause de contraintes administratives, le projet connait un avancement nettement supérieur depuis et devrait ainsi être mis en services très prochainement.