Désengorgement de la capitale : un tronçon autoroutier de 10 km inauguré entre ces deux wilayas

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a marqué un pas significatif dans l’amélioration du réseau routier national en procédant, ce dimanche matin, à la mise en service d’un nouveau tronçon autoroutier de 10 kilomètres.

Cette section nouvellement opérationnelle relie la localité de Djendel, dans la wilaya de Aïn Defla, à l’échangeur de Hannacha, situé dans la wilaya de Médéa.

L’inauguration s’est déroulée en présence des walis de Médéa, Djilali Doumi, et de Aïn Defla, Abdelaziz Bouras, ainsi que de plusieurs représentants des autorités civiles, militaires et des élus locaux des deux wilayas, soulignant l’importance de cet ouvrage pour la région.

Ce segment s’inscrit dans le cadre ambitieux du quatrième contournement autoroutier. Ce projet d’envergure vise à créer une liaison de 262 kilomètres au total, reliant Khemis Miliana à l’Ouest à Bordj Bou Arreridj à l’Est, traversant pas moins de cinq wilayas.

Mise en service d’un nouveau tronçon autoroutier entre Djendel et Hannacha

L’objectif principal de ce projet est à la fois stratégique et socio-économique : il doit permettre de désengorger la partie centrale de l’autoroute Est-Ouest.

Grâce à ce nouveau contournement, les automobilistes pourront désormais traverser le pays d’Ouest en Est, et inversement, sans être contraints de passer par la capitale. Une initiative qui, selon le ministère, devrait considérablement améliorer la fluidité du trafic national.

🟢 À LIRE AUSSI : Embouteillages à Alger : Djellaoui dévoile des mesures strictes pour désengorger la capitale

Au-delà de la circulation, la finalisation de cet ouvrage est appelée à renforcer le développement régional en facilitant les échanges et l’accessibilité à travers les wilayas concernées. La mise en service de ces premiers 10 kilomètres marque donc une avancée concrète vers la réalisation de cette infrastructure vitale.

PLF 2026 : Un coup d’accélérateur pour l’infrastructure routière algérienne

Rappelons que le Projet de Loi de Finances (PLF) 2026 s’annonce comme un tournant majeur pour le réseau routier national. Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a levé le voile sur une série de projets routiers « équilibrés » qui traverseront les différentes wilayas du pays.

Répondant aux questions orales lors d’une séance plénière présidée par Azouz Nasri, le ministre, en présence de Nadjiba Djilali, ministre des Relations avec le Parlement, a détaillé une stratégie ambitieuse. Celle-ci comprend non seulement la réalisation de nouvelles routes mais aussi des opérations de dédoublement et de réhabilitation visant à moderniser l’ossature routière algérienne.

L’une des priorités du PLF 2026 concerne la réhabilitation de la Route Nationale 1 (RN1), un axe stratégique reliant Ghardaïa, El Menia et In Salah.

Wilaya d’El Menia : Un tronçon de 23 km bénéficiera d’une enveloppe de 1,01 milliard de dinars. De plus, trois autres opérations de 84 km sont déjà en cours pour 4,8 milliards de dinars. La wilaya a également vu trois opérations de renforcement de 52 km (dont 12 km achevés) pour un montant colossal de 45,2 milliards de dinars.

: Un tronçon de 23 km bénéficiera d’une enveloppe de 1,01 milliard de dinars. De plus, trois autres opérations de 84 km sont déjà en cours pour 4,8 milliards de dinars. La wilaya a également vu trois opérations de renforcement de 52 km (dont 12 km achevés) pour un montant colossal de 45,2 milliards de dinars. Wilaya d’In Salah : Deux opérations couvrant 41 km sont inscrites, avec un financement de 3,3 milliards de dinars.

Ces travaux visent à « absorber la densité croissante du trafic routier » et à garantir la sécurité des usagers. Le ministre a d’ailleurs confirmé que ces chantiers représentent une étape cruciale en attendant l’inscription future d’un projet de dédoublement intégral de la RN1, ainsi que celui de la RN 51, sa branche vers Timimoun, réalisés par « étapes successives et étudiées ».

🟢 À LIRE AUSSI : Désengorger et embellir Alger : voici les décisions immédiates du ministre-wali

D’autres régions verront leur infrastructure routière significativement renforcée :

Touggourt : La réalisation d’un projet de rocade ouest de 17 km est proposée dans le cadre du programme triennal 2026-2028, avec une enveloppe de 3 milliards de dinars.

: La réalisation d’un projet de rocade ouest de 17 km est proposée dans le cadre du programme triennal 2026-2028, avec une enveloppe de 3 milliards de dinars. Adrar : La modernisation des tronçons de l’axe Tsabit-Adrar-Reggane est prévue sur 75 km, nécessitant un investissement de 7,5 milliards de dinars.

: La modernisation des tronçons de l’axe Tsabit-Adrar-Reggane est prévue sur 75 km, nécessitant un investissement de 7,5 milliards de dinars. Béjaïa : Le PLF 2026 prévoit deux interventions majeures sur le projet de dédoublement de la RN9 (Bejaïa-Sétif) : L’aménagement des anciens tunnels de Kherrata : 3,8 milliards de dinars. La protection des pentes montagneuses des gorges de Kherrata (3,2 km) : 1,5 milliard de dinars.

: Le PLF 2026 prévoit deux interventions majeures sur le projet de dédoublement de la RN9 (Bejaïa-Sétif) :

En conclusion de son intervention, M. Djellaoui a réaffirmé l’engagement de son secteur à « poursuivre son travail, avec sérieux et persévérance » pour développer l’infrastructure routière, et ce, « en dépit des défis financiers et techniques ».

Le PLF 2026 confirme ainsi la volonté des pouvoirs publics de maintenir l’effort d’investissement pour garantir la fluidité et la sécurité du transport à travers le territoire national.