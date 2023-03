Deschamps répond à Benzema : « des perturbateurs il y en a toujours eu »

Lors de la conférence de presse qui a suivi l’annonce de la liste de l’équipe de France pour cette fenêtre internationale, le sélectionneur français, Didier Deschamps, a été amené à répondre aux questions des journalistes sur le cas Benzema.

Suite à la réponse sans appel de l’attaquant du Real Madrid à son sélectionneur, la réaction de Deschamps était très attendue. En effet, Karim Benzema n’a pas apprécié les mots de Deschamps quant à son départ précipité du camp de l’équipe de France lors du Mondial 2022 au Qatar.

Le joueur l’a fait savoir publiquement en traitant l’entraîneur des Bleus de « Menteur ». Des propos qui ont enflammé la presse française et qui ont fait monter la hype autour de la réponse de Didier Deschamps.

Questionné sur la réaction de son ancien joueur sur son compte Instagram, Deschamps a dit, « Je ne regarde pas les réseaux sociaux. Je sais que c’est un sujet qui vous intéresse, qui peut mener à des débats et des polémiques. Moi, je vous le dis très tranquillement, c’est un sujet qui est clos et qui est derrière moi. Je ne vais pas recommencer quoi que ce soit. Libre à vous de débattre ou de dire ce que vous voulez. » affirme-t-il à la presse française.



Alors que Benzema s’apprête à répondre, Deschamps dit : « des perturbations, on en a connu »

Même si l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, ne fait plus partie, désormais, de l’équipe de France suite à l’annonce de sa retraite internationale, le joueur continue à faire parler de lui avant chaque rendez-vous des Bleus.

À l’occasion de la première conférence de presse de l’équipe de France après la défaite face à l’Argentine en finale de Coupe du monde 2022, le sélectionneur français, Didier Deschamps, s’est montré agacé de devoir s’exprimer longuement sur le cas Benzema, « Pour moi, l’important, c’est ce qu’il y a devant nous, l’avenir et ces deux matchs qui nous attendent » dit-il.

Didier Deschamps à propos de Karim Benzema : « Je vous le dis très tranquillement : j'ai eu à m'exprimer dernièrement pour vous dire ce qui s'est passé. C'est un sujet qui est clos. C'est derrière moi et rien ne me fera reparler de ce sujet. »

Or, face à l’insistance grandissante de la part des journalistes français, Deschamps a ajouté, « Des perturbations, on en a connu, il y en a toujours eu, je peux répéter ce que je viens de dire, vous n’aurez pas un mot de plus par rapport à ce que j’ai répondu lors de la première question. Moi, je le répète, j’ai déjà pris la parole pour dire ce qui s’est passé. C’est derrière et rien ne me fera reparler de ce sujet-là. Un autre journaliste peut réessayer s’il veut. » répond à nouveau le sélectionneur français, Didier Deschamps.

Le feuilleton Benzema-Deschamps ne prendra pas fin avec ces déclarations du chef du bord technique de la sélection française. En effet, l’attaquant madrilène s’apprête à répondre aux propos tenus précédemment par Deschamps.

Le joueur a affirmé que sa réponse aura lieu bientôt en disant, « Je vais devoir m’expliquer pour le peuple » écrit-il. La fin de ce feuilleton est reportée…