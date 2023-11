Désaveu de Mohamed Kaci par TV5 Monde à cause d’Israël : le SNJ soutient le journaliste

Le Syndicat national des journalistes (SNJ) de TV5 Monde a apporté son soutien « le plus ferme » à Mohamed Kaci, dénonçant le communiqué de presse de la direction qui semble être un désaveu, et ce suite à une polémique suscitée par à une interview musclée entre le journaliste Mohamed Kaci et le porte-parole de l’armée israélienne Olivier Rafowicz.

En effet, le SNJ s’étonne de ce communiqué et ne comprend pas à qui il est destiné et qui il doit rassurer. Selon le syndicat, les compétences et le professionnalisme de Mohamed Kaci sont reconnus depuis de nombreuses années. Sa présence régulière à l’antenne en est la preuve. De plus, son travail n’a jamais été critiqué pour des manquements aux principes déontologiques. Le SNJ souligne l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité et l’impartialité de Mohamed Kaci, qui sont les piliers de son action journalistique.

Le SNJ affirme également que personne, quel que soit son niveau hiérarchique au sein de la rédaction, ne peut être tenu pour seul responsable de ce qui est diffusé à l’antenne. Selon le syndicat, l’interview du 15 novembre, tout comme toute autre production de TV5 Monde, est le résultat d’un travail collectif. Pour le SNJ, le journalisme est une lutte collective qui doit être menée avec calme, en évitant de réagir aux buzz des réseaux sociaux et en faisant abstraction de toutes pressions.

Esprit critique, véracité, exactitude : notre confrère Mohamed Kaci n'a fait que son travail. La section @SNJ_national de @TV5MONDE dénonce le désaveu de la direction et appelle à la retenue et l'apaisement suite aux attaques qu'il a subies sur les réseaux sociaux

COMMUNIQUÉ ⬇️ pic.twitter.com/pLRLmLST2l — SNJ – premier syndicat de journalistes (@SNJ_national) November 21, 2023

Mohamed Kaci : retour sur l’affaire

Le 15 novembre dernier, TV5Monde a diffusé une entrevue tendue entre le journaliste Mohamed Kaci et le porte-parole de l’armée israélienne, Olivier Rafowicz. Cette séquence a rapidement suscité de vives réactions et a obligé la chaîne à réagir officiellement dans un communiqué, en désavouant le comportement du journaliste.

Dès le début de l’interview, Mohamed Kaci a choisi d’interpeller Olivier Rafowicz sur l’urgence humanitaire dans l’enclave palestinienne. Mais cette question a rapidement conduit à une confrontation violente lorsque le journaliste a questionné le porte-parole sur l’opération dans l’hôpital Al-Shifa, soupçonné par Israël d’être une base du Hamas.

Au cours de ces échanges, des accusations graves ont été portées. Olivier Rafowicz a accusé le Hamas de violations flagrantes du droit international, tandis que Mohamed Kaci a suggéré des parallèles avec le comportement israélien. La tension a atteint son paroxysme lorsque le journaliste a demandé directement à Rafowicz s’il considérait que TV5Monde se comportait comme le Hamas.

Face à cette question jugée déplacée, Olivier Rafowicz a explosé de colère. Il a accusé Mohamed Kaci de prendre une position politique plutôt que d’assumer son rôle de journaliste neutre. L’entretien s’est donc terminé brusquement, laissant les téléspectateurs sous le choc.

Suite à cette entrevue houleuse, TV5Monde a tenu à réagir officiellement dans un communiqué. La chaîne a clairement désavoué le comportement de Mohamed Kaci, affirmant que ses questions étaient inappropriées et que son attitude n’était pas celle d’un journaliste impartial.