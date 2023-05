Des vols pas chers vers l’Algérie à partir de 61 euros chez Air France

Voyager vers l’Algérie à moins de 100 euros est possible, pendant la saison estivale, seulement si on choisit les meilleures dates de voyage et réserver son billet au moment opportun. Pour ce faire, ces passagers guettent à la recherche des bons plans.

Sur les colonnes d’Algérie360, il est possible de dénicher plusieurs bons plans vous permettant de voyager à moindre coût. Dans cet article, vous trouverez des vols mis en promotion par la compagnie aérienne française Air France.

Vols Marseille – Alger : Air France baisse ses prix pour juin 2023

Marseille représente l’une des villes françaises qui regroupe la plus importante communauté algérienne. Par ailleurs, ces membres de la diaspora profitent de l’été pour rentrer au Bled. Bonne nouvelle pour ceux qui prévoient de voyager en juin 2023, Air France met en promotion ses billets.

En effet, sur son site de réservation, la compagnie française affiche ses billets Marseille Alger à partir de 63 euros. Pour pouvoir réserver un aller simple à ce tarif, il convient de programmer son voyage en date du 9 juin 2023, mais aussi du 4 et 11 juin 2023, pour des billets vendus au prix de 71 et 89 euros, respectivement.

Voyager en juin 2023 : Air France affiche ses billets à partir de 61 euros

L’offre aller-retour de la compagnie aérienne Air France est beaucoup plus riche en bons plans. En effet, le transporteur aérien propose à ses voyageurs de réserver leur vol aller depuis Marseille vers Alger au prix de 61 euros, notamment en date du 9 juin 2023. Par ailleurs, d’autres vols aller sont aussi disponibles au prix de 67 et 88 euros pour la période allant du 1er au 11 juin 2023.

En ce qui concerne les vols retour au départ de la capitale Alger vers Marseille, Air France met en vente ses billets à partir de 62 euros, pour plusieurs dates du mois de juin 2023, mais aussi pour le mois de juillet prochain. Il convient de préciser aussi que d’autres billets sont disponibles au prix de 77 euros et 88 euros pour ces mêmes mois.

