Des vols à partir de 52 € : Volotea déploie de nouvelles liaisons France – Algérie

La compagnie aérienne low-cost espagnole Volotea dynamise ses vols vers l’Algérie pour l’été 2026. Dès le 29 mars, elle propose des vols directs quotidiens entre Marseille et Alger, à partir de 52 euros, et ouvre également de nouvelles liaisons vers Constantine, Tlemcen, Oran et Béjaïa.

Une offre qui combine prix attractifs et fréquence accrue, visant à répondre à la forte demande de la diaspora et des voyageurs réguliers.

Volotea inaugure des vols quotidiens Marseille – Alger dès mars 2026

Les réservations sont ouvertes ! Le vol inaugural du 29 mars est proposé à 64 euros, tandis que les tarifs en mai débutent à 52 euros, atteignant 179 euros en août 2026. La compagnie assure ainsi un accès direct toute l’année à la capitale algérienne, avec un confort low-cost optimisé pour les voyageurs réguliers.

Nouvelles liaisons vers quatre autres villes algériennes

En plus d’Alger, Volotea reliera Marseille à :

Constantine : 3 vols par semaine

: 3 vols par semaine Tlemcen : 3 vols par semaine

: 3 vols par semaine Oran et Béjaïa : fréquence adaptée selon la saison

Au total, 447 000 sièges seront disponibles sur ces cinq destinations, renforçant la connectivité entre la région marseillaise et l’Algérie.

Marseille : deuxième base européenne pour Volotea

Avec l’ajout d’un quatrième appareil, Marseille devient la deuxième plus grande base de la compagnie en Europe, après Nantes, et crée 30 emplois supplémentaires. Volotea souligne qu’un tiers des voyageurs au départ de Marseille se déplacent pour retrouver leurs proches en Algérie, ce qui justifie ce renforcement stratégique.

Pour s’adapter à la demande, Volotea propose jusqu’à 12 vols par semaine sur certaines liaisons, pouvant atteindre 14 vols hebdomadaires en hiver. Cette montée en puissance confirme sa volonté d’assurer un service régulier et attractif tout au long de l’année.

Enfin, avec l’ouverture de vols quotidiens vers Alger et l’élargissement de son réseau vers quatre autres villes algériennes, Volotea change d’échelle sur l’axe Marseille – Algérie. En misant sur une capacité renforcée, des fréquences soutenues et un positionnement tarifaire attractif, la compagnie espagnole entend capter une demande structurelle, portée à la fois par les déplacements familiaux et les flux saisonniers.