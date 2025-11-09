« Des voitures neuves à prix imbattables » : la GN d’Oum El Bouaghi déjoue une escroquerie bien ficelée

La lutte contre la cybercriminalité marque un point important dans la wilaya d’Oum El Bouaghi. Les services de la Gendarmerie Nationale viennent de frapper un grand coup en mettant hors d’état de nuire une partie d’un réseau criminel bien organisé, spécialisé dans l’escroquerie et la fraude en ligne ciblant des citoyens via les réseaux sociaux.

L’opération a mis en lumière un mode opératoire particulièrement insidieux. Le réseau se basait sur l’attrait d’offres jugées irrésistibles. En usant de plateformes numériques populaires, les malfaiteurs attiraient leurs victimes en proposant de fausses offres de vente de véhicules et de camions neufs à des prix prétendument alléchants.

Point d’orgue de leur stratagème : la proposition de la vente à tempérament, une formule de paiement qui augmentait la crédibilité de l’arnaque tout en facilitant l’encaissement rapide des premiers versements. De nombreux citoyens, en quête de bonnes affaires, sont ainsi tombés dans le piège de ces annonces illusoires.

🟢 À LIRE AUSSI : Suicide ou affaire étouffée ? La vérité sur la mort de la gendarme Myriam Sakhri résiste en France

Le professionnalisme des éléments de la Gendarmerie Nationale a permis de remonter la piste de ces cyber-escrocs. L’assaut s’est soldé par l’arrestation de six individus. Fait notable, parmi les interpellés figure un mineur, témoignant de l’étendue et de la composition hétéroclite du groupe.

Oum El Bouaghi : la Gendarmerie Nationale démantèle un réseau d’escroquerie en ligne spécialisé dans la vente fictive de véhicules

Malgré ce succès, la traque n’est pas terminée. Selon les informations recueillies, huit autres suspects sont toujours en fuite et font l’objet d’un avis de recherche actif. Les autorités d’Oum El Bouaghi sont plus que jamais mobilisées pour démanteler l’intégralité de ce réseau.

Le procureur de la République est saisi de l’affaire. Les individus arrêtés devront répondre de leurs actes devant la justice, notamment des chefs d’accusation d’escroquerie, de fraude et d’association de malfaiteurs. La Gendarmerie Nationale appelle les citoyens à la prudence et à signaler toute offre suspecte.

🟢 À LIRE AUSSI : 151 milliards de centimes et 800 000 comprimés saisis : les détails d’une opération inédite à Alger

Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, les messages d’alerte diffusés par les autorités, les associations et même les entreprises et groupe publics, les escroqueries en ligne continuent de faire des victimes. Les cybercriminels redoublent d’ingéniosité, exploitant la confiance, la naïveté ou simplement le désir de faire une “bonne affaire” chez certains internautes.

Les institutions rappellent une fois encore qu’il ne faut jamais se fier aux apparences, ni céder à la précipitation. Vérifier l’origine d’une annonce, s’assurer de l’identité du vendeur et privilégier les transactions sécurisées demeurent des réflexes essentiels. La vigilance reste, plus que jamais, la meilleure arme contre ces nouvelles formes de criminalité numérique.