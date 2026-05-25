Des véhicules biélorusses bientôt assemblés en Algérie ? Le décollage économique se confirme

L’axe Algérie-Biélorussie prend une nouvelle dimension. Alors qu’une délégation parlementaire algérienne conduite par le président de l’APN, Brahim Boughali, poursuit sa visite en Biélorussie, les annonces faites à Minsk dessinent les contours d’une coopération économique qui dépasse désormais le simple cadre diplomatique. Industrie mécanique, agriculture, engrais phosphatés, formation universitaire… plusieurs projets avancent en parallèle, avec en toile de fond une hausse spectaculaire des échanges commerciaux entre les deux pays.

Selon les déclarations du président de la Commission permanente des affaires internationales de la Chambre des représentants de la Biélorussie, Sergueï Rachkov, les échanges commerciaux entre Alger et Minsk ont été multipliés par plus de dix au premier trimestre 2026. Une dynamique qui s’accompagne de la concrétisation de plusieurs accords industriels et de projets communs, notamment autour de la fabrication locale de véhicules industriels.

Algérie – Biélorussie : une usine de camions MAZ au cœur des discussions

Parmi les projets les plus avancés figure celui d’une usine commune de production de camions MAZ en Algérie. Sergueï Rachkov a évoqué « l’initiative prometteuse de la création d’une usine commune de production de camions MAZ », rappelant que les tracteurs biélorusses sont déjà connus sur le marché algérien depuis l’époque soviétique.

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Le constructeur biélorusse MAZ accélère effectivement ses ambitions sur le marché algérien entre 2025 et 2026. Un protocole d’accord a été signé en décembre 2025 entre la Société algérienne de fabrication de véhicules utilitaires et industriels (SFVUI), filiale de Ferrovial, et le groupe MAZ pour lancer une production locale de camions et de bus.

Le projet devrait être implanté à Aïn Oussera, dans la wilaya de Djelfa. Les discussions portent également sur la relance de la production de tracteurs MTZ et de chargeurs BeAZ, dans une logique de développement industriel plus large.

Au-delà du secteur automobile, la partie biélorusse affirme vouloir renforcer les unités de production conjointes avec l’Algérie dans plusieurs filières stratégiques.

Parmi les secteurs concernés :

La construction mécanique ;

L’agriculture ;

Les engrais ;

Les sciences et technologies ;

La formation universitaire.

Sergueï Rachkov a indiqué que plus de dix projets majeurs sont actuellement en cours entre les deux pays.

Agriculture en Algérie : Minsk veut renforcer sa présence dans la mécanisation

Lors de ses déclarations, le responsable biélorusse a insisté sur le potentiel agricole de l’Algérie. « L’Algérie n’est pas seulement un pays producteur de pétrole et de gaz, mais aussi un pays agricole », a-t-il affirmé.

Il a notamment souligné que la sécurité alimentaire constitue « une priorité absolue » pour Alger. Dans ce contexte, la Biélorussie souhaite renforcer sa coopération avec l’Algérie dans le domaine de la mécanisation agricole. Secteur dans lequel Minsk dispose déjà d’une expertise reconnue.

La partie biélorusse affirme vouloir accompagner l’Algérie à travers ses équipements, ses technologies et son savoir-faire industriel afin de soutenir le développement du secteur agricole.

Engrais phosphatés, universités, santé… une coopération élargie entre l’Algérie et la Biélorussie

Les discussions entre les deux pays ne se limitent pas à l’industrie mécanique. Sergueï Rachkov a également évoqué le projet trilatéral associant la Biélorussie, l’Algérie et le Sultanat d’Oman autour de la production d’engrais phosphatés.

Le responsable biélorusse a rappelé que plusieurs orientations fixées dans la feuille de route signée lors de la visite du président biélorusse Alexandre Loukachenko en Algérie sont déjà en cours de mise en œuvre.

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La coopération parlementaire s’est elle aussi renforcée ces derniers mois. Des groupes d’amitié actifs dans les deux Parlements multiplient les réunions pour suivre les accords économiques et d’investissement.

Enfin, Minsk souhaite développer davantage les échanges humains avec Alger, notamment dans les domaines de :

L’enseignement supérieur ;

La santé ;

La médecine ;

La formation académique.

Ainsi, la Biélorussie a notamment exprimé son souhait d’accueillir davantage d’étudiants algériens dans ses universités.