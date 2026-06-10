Des vagues dangereuses de 2,5 m attendues : l’ONM déclenche une alerte jusqu’au vendredi 12 juin

Les services de l’Office national de météorologie (ONM) ont émis, ce mercredi, plusieurs bulletins d’alerte concernant l’état de la mer. Des vents violents et des vagues dangereuses, pouvant atteindre deux mètres et demi, sont attendus sur plusieurs segments du littoral algérien à partir de ce jeudi.

Selon une première alerte, des vagues de 2,5 mètres (sous des courants de secteur nord-est) frapperont les côtes de Cap Falcon, Salamandre, Beni Haoua, Cherchell, Sidi Fredj, Dellys et Azeffoun. Cette vigilance est en vigueur de ce jeudi à 03h00 du matin jusqu’au vendredi à 15h00.

Une seconde alerte prévoit des vagues atteignant 2 mètres de hauteur, toujours sous des courants de secteur nord-est, pour les zones de Marsa Ben M’hidi, Rechgoun et Cap Falcon, à partir de ce jeudi à 10h00 jusqu’au vendredi à 22h00.

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Enfin, les côtes d’Azeffoun, Beni Ksila, El Aouana, Cap Bougaroun et Sidi Salem seront également touchées par une houle de 1,5 mètre (courants de secteur nord-ouest), du jeudi à 15h00 jusqu’au vendredi à 15h00.

Saison estivale 2026 : 470 plages prêtes et le principe de gratuité renforcé

En parallèle, le ministère de l’Intérieur a dévoilé les préparatifs pour la saison estivale 2026. Le directeur de l’action régionale et urbaine, a annoncé l’aménagement de 470 plages à travers le pays.

La grande nouveauté de cette année réside dans la réforme du cadre légal régissant l’exploitation touristique des plages. Désormais, la loi impose une répartition stricte :

70 % de la surface des plages est strictement réservée à l’usage libre et gratuit pour les citoyens.

de la surface des plages est strictement réservée à l’usage libre et gratuit pour les citoyens. 30 % maximum peut faire l’objet d’une exploitation commerciale par des professionnels, dans le cadre de concessions accordées pour une durée de trois ans.

Ce dernier a souligné, lors de son intervention sur les ondes de la Radio nationale, que cette mesure vise à garantir aux citoyens un accès démocratique et gratuit aux espaces littoraux.

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Une commission nationale intersectorielle, regroupant 21 départements ministériels, les services de sécurité, la Protection civile et les Douanes, est mobilisée pour assurer le bon déroulement de cette saison.

Au-delà du littoral, le responsable a rappelé que le programme estival s’étendra à l’ensemble des wilayas du pays à travers des activités culturelles et de loisirs destinées à offrir des espaces de détente à tous les citoyens durant la période estivale.