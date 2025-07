Des vagues dangereuses de 2,5 m attendues : l’ONM déclenche l’alerte rouge jusqu’au 30 juillet

Une houle inhabituelle touche depuis ce mardi matin plusieurs régions côtières du nord de l’Algérie. L’Office National de la Météorologie (ONM), a émis une alerte spéciale concernant l’état de la mer, appelant à la prudence sur l’ensemble du littoral concerné. L’avis, en vigueur jusqu’au mercredi 30 juillet à 18h, évoque des vagues pouvant atteindre jusqu’à 2,5 mètres par endroits.

Cette agitation maritime est le résultat d’une dépression atmosphérique centrée sur l’ouest du bassin méditerranéen. Elle provoque une perturbation notable de l’état de la mer, rendant certaines zones dangereuses pour la navigation et les activités de plaisance. La météo marine prévoit une houle persistante sur une large portion du littoral, aussi bien à l’est qu’à l’ouest du pays.

Sur la bande côtière allant de Béjaïa à El-Kala, incluant Jijel, Skikda et Annaba, les vagues devraient osciller entre 2 à 2,5 mètres durant la journée de mardi, avant de légèrement se calmer dans la nuit, pour atteindre entre 1,5 et 2 mètres. La houle, dans cette zone, soufflera principalement du nord-ouest.

Algérie : alerte à la houle sur les côtes, jusqu’à 2,5 mètres de vagues attendues

Plus à l’ouest, de Béni Saf à Azeffoun en passant par Oran, Mostaganem, Ténès, Alger ou encore Dellys, la mer sera également très agitée. La hauteur des vagues est estimée entre 1,5 et 2 mètres, avec des pointes possibles atteignant 2,5 mètres localement dans l’après-midi et la soirée.

Les vagues proviendront du nord à nord-est. Cette alerte est valable au minimum jusqu’au mercredi 30 juillet 2025 à 18h00.

Ce type de bulletin d’alerte est généralement diffusé pendant la période estivale, dès lors que la hauteur des vagues dépasse un seuil critique de 1,5 mètre, représentant un risque réel pour les baigneurs et les professionnels de la mer.

Les autorités météorologiques insistent sur la nécessité de la vigilance, rappelant que la hauteur des vagues peut parfois atteindre le double de la hauteur annoncée, en particulier dans les zones exposées ou encaissées.

Face à ces conditions, les plaisanciers, pêcheurs, vacanciers et promeneurs sont appelés à la plus grande prudence. La baignade est fortement déconseillée, voire interdite dans certains secteurs. Le danger n’est pas uniquement réservé au large : les digues, jetées et rochers du littoral peuvent eux aussi se transformer en zones à risque sous l’effet de la houle.