Des vaches laitières américaines en route vers l’Algérie pour le méga-projet Baladna

La société qatarie Baladna s’apprête à recevoir des vaches laitières des États-Unis pour le lancement de son mégaprojet de production laitière en Algérie. Cette information a été confirmée par l’ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin.

Dans une publication sur Facebook mardi, l’ambassadrice Aubin a déclaré : « Les vaches laitières américaines sont en route pour l’Algérie… dans le cadre du projet agro-industriel de Baladna, d’une valeur de 3,5 milliards de dollars. »

En plus des vaches laitières, l’entreprise américaine Valmont contribuera au projet qataro-algérien avec des systèmes d’irrigation de pointe, a ajouté l’ambassadrice, saluant ce qu’elle a décrit comme un « nouveau chapitre dans la coopération agricole entre les États-Unis et l’Algérie. »

Baladna signe des accords de plus de 500 millions de dollars pour son projet en Algérie

La société Baladna Algérie a signé lundi un ensemble initial de contrats pour la mise en œuvre de la première phase de son projet agro-industriel intégré en Algérie, d’une valeur de plus de 500 millions de dollars.

Les accords, dont la cérémonie de signature s’est déroulée au Centre International des Conférences Abdelatif Rahal en présence de plusieurs ministres, ont été conclus avec des entreprises internationales et des consultants algériens.

Le 24 avril 2024, le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural avait signé un accord avec la société qatarie Baladna pour la réalisation d’un complexe de production laitière en Algérie, d’une valeur dépassant les 3,5 milliards de dollars.

La cérémonie de signature de l’accord du côté algérien a été supervisée par les ministres de l’Agriculture, et des Finances. La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Qatar en Algérie.

L’accord a été paraphé par la Directrice Générale de l’Investissement et du Foncier Agricole au ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, et le Président du Conseil d’Administration de Baladna.

“Le plus grand projet de production de lait en poudre au monde”, selon Baladna

Selon la société qatarie via ses comptes sociaux, ce projet vise à produire 1,7 milliard de litres de lait par an, ce qui représente la moitié des besoins de l’Algérie en cette matière, grâce à l’élevage de 270 000 têtes de bétail.

La société a décrit son projet d’investissement en Algérie comme « le plus grand projet agro-industriel intégré pour la production de produits laitiers et de lait en poudre au monde ». Elle a précisé qu’il s’étendra sur une superficie de 117 000 hectares.

Le projet se compose de trois pôles industriels et agricoles :

Une ferme pour la production de céréales et de fourrages.

Une ferme pour l’élevage de vaches et la production de lait et de viande.

Une usine de production de lait en poudre.

« Ce projet permettra de couvrir 50 % des besoins nationaux en lait en poudre et en viandes rouges, et utilisera les dernières technologies mondiales dans le domaine », a ajouté Baladna.