Des trafiquants de drogue condamnés plus sévèrement que des ex-ministres

Le tribunal correctionnel près la Cour de Sidi Bel Abbès a prononcé une lourde peine de prison à l’encontre du chef et des membres d’un groupe criminel organisé. Ce dernier, est spécialisé dans l’importation, le stockage et la distribution de stupéfiants dans la wilaya.

Les faits remontent au 7 avril 2024, lorsque les services de sécurité de Sidi Bel Abbès ont reçu des informations concernant un réseau s’apprêtant à conclure une transaction de drogue dans la commune de Bedrabine El-Mokrani. Suite à ces informations, les services de sécurité ont entamé leur enquête et surveillé les entrées et sorties de la commune.

Vers 18h30 le même jour, une Dacia blanche a été repérée stationnée près du cimetière municipal. Lors de l’intervention, le conducteur et son accompagnateur ont été arrêtés. La fouille du véhicule a permis de découvrir 41 kg de cannabis soigneusement dissimulés dans la structure du véhicule.

Le principal suspect, dénommé (M. Amine), a avoué lors de l’enquête être en contact avec un certain « Nabil », résidant au Maroc, qui lui fournissait la drogue. L’exploitation des données téléphoniques a permis d’identifier les six autres membres du réseau qui opéraient dans plusieurs communes de Sidi Bel Abbès.

Parmi les membres du réseau figuraient un entrepreneur dans le secteur du béton (bénéficiaire d’un crédit ANSEJ), un boucher et un gardien d’une luxueuse résidence.

Devant le tribunal, les sept accusés ont modifié leurs déclarations initiales, tentant de se disculper. Le procureur général a requis la réclusion criminelle à perpétuité, soulignant les liens étroits entre les accusés, prouvés par leurs communications téléphoniques et messages sur les réseaux sociaux.

C’est hier, mardi le 24 juin 2025, que le tribunal a prononcé au verdict. Le moins que l’on puisse dire, est que les sept accusés ont été lourdement condamnés. En effet, ils ont écopé à des peines de 15 ans de prison ferme pour importation illégale de stupéfiants en bande organisée, vente et stockage de drogue.

Trafiquants de drogue : des condamnations avec plus de fermeté que les ex-ministres

Il faut dire que la justice algérienne est très stricte concernant les affaires des trafiquants de drogues. Ces derniers, ont été condamnés avec plus de fermeté que les ex-ministres, qui sont impliqués dans de grandes affaires de corruption et qui ont dilapidé l’argent public lorsqu’ils étaient en poste.

En 2023, trois marins philippins ont écopé de 15 ans de prison pour trafic de drogue. Il y a un mois et demi, le tribunal de Dar El-Beida a rendu son verdict concernant deux grandes affaires de drogue. D’abord, l’affaire de l’étudiant et les douaniers à l’aéroport d’Alger qui ont été lourdement condamnés, ainsi que les trois étudiants résidents à la cité universitaire d’Ouled Fayet 2 dans la capitale, sont impliqués dans une affaire de trafic de stupéfiants. Ces derniers ont été condamnés à 7 ans de prison ferme et une amende de 700 000 dinars algériens.