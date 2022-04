Des startups algériennes accompagnées par Google et Algeria Venture

Le monde de la tech est en plein essor sur le plan mondial et les Algériens ne manquent pas à l’appel, au vu du nombre de start-ups naissantes ces dernières années. Poussées par des concepts innovants et des entrepreneurs plus que motivés, ces nouvelles entreprises n’ont besoin que d’accompagnement, afin d’être propulsées et incubées.

C’est dans ce cadre que le géant Google intervient en Algérie, par le biai d’un partenariat avec Algeria Venture (A-Venture), un accélérateur public local fondé en 2020. Un programme nommé “Boost Competencies Entrepreneurship » (BCEP) a été développé dans l’optique de permettre une meilleure gestion de cette aide grâce à l’acquisition et le développement de compétences nécessaires, à travers plusieurs cours et workshops. Il a été officiellement lancé, ce mardi 26 avril 2022 à Alger, en présence du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie de la connaissance et des startups, Yacine El-Mahdi Oualid.

En effet, Sid Ali Zerrouki le directeur général d’Algeria Venture a expliqué que cette démarche permet au startups algériennes de bénéficier d’ une formation “de qualité” et une “accélération effective” avec l’appui grâce aux compétences et l’expertise de ces accompagnateurs.

Quels sont les domaines d’activités concernés ?

Quatorze (14 ) startups ont été sélectionnées pour le programme « Boost Competencies Entrepreneurship » (BCEP). Il a été souligné que cette première promotion d’entreprises était essentiellement composée de startups dans le secteur des TIC, la biotechnologie, l’intelligence artificielle, l’e-commerce, la logistique et l’éducation.

Elles pourront bénéficier de divers avantages comme l’accès aux financements sachant qu’Algeria Start-up Fund dispose de 20 millions de dollars.

De plus, cela va donner l’opportunité aux entrepreneurs d’avoir accès à un crédit d’impôt avec un certain pourcentage des dépenses nécessaires à la conception ou la réalisation d’un prototype ou d’un projet pilote, étape très importante dans le lancement d’une startup. Zerrouki a ajouté que ce n’était que la première promotion d’une série. En effet, d’autres seront prévues avec pour but d’atteindre le nombre de 100 startups accélérées d’ici la fin de l’année en cours.